Con un equipo alternativo, dado que ya había asegurado la clasificación a octavos de final de la división Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur y como primero de su grupo, Juventud Unida cerró la primera fase como visitante ante ya eliminado Atlético Villa Elisa (CAVE).

El conjunto albiceleste logró destrabar el marcador a los 24 minutos del segundo tiempo, a partir de una acción de pelota parada (tiro de esquina), que culminó por el segundo palo el ingresado Agustín Benedetti con un fuerte remate cruzado, en lo que fue la única emoción que tuvo la noche de Villa Elisa.

Fotografía: Mauricio Ríos

Los once que dispuso Fullana para este partido fueron: César Horst; Rodrigo Giménez, Jerónimo Ávalos, Santiago Piccioni y Gastón Palacios; Iván Esquivel, Facundo Britos, Luciano Pizarro y Valentín Corbalán; Marcelo Olivera y Luis Felipe Rivarola. Mientras que en el segundo tiempo ingresaron Joaquín Acevedo, Santiago Benítez, Benedetti, Alexis Reynoso y Laureano Doello.

Con el triunfo, Juventud cerró la primera fase invicto y sin recibir goles, con cinco victorias y un empate (ante Parque Sur en Concepción del Uruguay). Ahora, el Decano deberá afrentar los octavos de final -frente a un rival de la zona de la Costa del Uruguay a confirmar- con el beneficio de definir la serie como local, tras haber sido uno de los mejores equipos de la Litoral Sur.

Fotografía: Mauricio Ríos

Parque Sur y Unión empataron en el otro partido del grupo

El viernes por la noche, en Concepción del Uruguay, Parque Sur y Unión y Fraternidad empataron 1-1 en el adelanto de la zona 3. Con ese resultado, Parque Sur –clasificado como segundo detrás de Juventud- cerró la primera fase con 11 unidades, mientras que los de San Salvador se despidieron con un punto.