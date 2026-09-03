detLa fiesta estaba preparada en el estadio “La Vía”, pero un inesperado reclamo administrativo terminó postergando un festejo que parecía asegurado. Juventud Unida empató 1 a 1 ante Pueblo Nuevo, consiguió el punto que necesitaba para consagrarse campeón del Torneo Apertura de Primera A y, sin embargo, no pudo celebrar.

El equipo dirigido por Daniel Waldner llegaba a la vigesimoprimera fecha —antepenúltima del certamen— con una ventaja de seis puntos sobre sus inmediatos perseguidores, Juventud Urdinarrain y Deportivo Urdinarrain. Con un empate, el Decano estiraba la diferencia a siete unidades cuando quedaban seis por jugar y, de esa manera, se hacía inalcanzable.

El 1 a 1 ante Pueblo Nuevo desató la sorpresa entre los presentes en “La Vía”, que no entendían por qué los jugadores y el cuerpo técnico local no celebraban lo que, hasta ese momento, parecía ser el título que cortaría una racha de 12 años sin campeonatos liguistas para Juventud Unida.

Crédito: MR Fotografía.

En los 90 minutos disputados, Pueblo Nuevo golpeó primero a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Enzo Doello anticipó en el primer palo y convirtió de cabeza tras un tiro de esquina desde la derecha. Juventud reaccionó y llegó al empate a los 37, también mediante la pelota parada: Bruno García conectó de “palomita” otro envío desde el córner para establecer el 1 a 1 definitivo.

La explicación llegó pocos minutos después.

Durante el partido comenzó a tomar fuerza el rumor de que Juventud Urdinarrain presentaría una protesta contra Camioneros, rival al que enfrentó el domingo y ante el que igualó 0 a 0. El reclamo estaría relacionado con la presunta mala inclusión de un futbolista y tendría como objetivo quedarse con los tres puntos de aquel encuentro como, según considera, estipula el reglamento.

Según pudo saber Ahora ElDía, y de acuerdo con consultas realizadas a dirigentes de Juventud Urdinarrain, la protesta será formalizada este jueves. El motivo estaría relacionado con la inclusión en la planilla de un jugador que había sido expulsado el día anterior en un partido correspondiente al fútbol Infanto-Juvenil.

De prosperar el reclamo, Juventud Urdinarrain sumaría los tres puntos del encuentro ante Camioneros y quedaría a cuatro unidades de Juventud Unida, cuando todavía quedarían seis en juego.

Y como si el desenlace no tuviera suficiente condimento, ambos equipos deberán enfrentarse el próximo miércoles en Urdinarrain, en el partido que completará la decimocuarta fecha (pendiente) del campeonato.