La disputa parcial de la undécima fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” de Primera A ratificó el gran momento de Juventud Unida, que mantuvo su puntaje ideal al imponerse con contundencia en una nueva edición del clásico frente a Central Entrerriano.

En el estadio de La Vía, los dirigidos por Daniel Waldner se quedaron con el triunfo gracias a los goles de Sergio Olano, Agustín Solís, en dos oportunidades, y Agustín Benedetti, de penal.

Con esta victoria, Juventud alcanzó los 30 puntos sobre 30 posibles y consolidó su liderazgo en el campeonato. Además, sacó siete unidades de ventaja sobre Juventud Urdinarrain, que cayó como local por 1 a 0 en el clásico de la ciudad ante Deportivo Urdinarrain. El único gol del encuentro fue convertido por Victorio Alem.

El Decano, además, cuenta con un partido pendiente correspondiente a la décima fecha frente a Pueblo Nuevo, por lo que podría ampliar aún más la diferencia en lo más alto de la tabla.

En los demás encuentros de la jornada, Central Larroque y Pueblo Nuevo igualaron 1 a 1 en el estadio Raúl Impini. Eduardo Rothermel abrió la cuenta para el conjunto local, mientras que Guillermo Aguilar marcó la igualdad para los Sabaleros.

Otro empate se registró en el Estadio Municipal, donde La Vencedora y Camioneros terminaron 1 a 1. Maximiliano Guzmán puso en ventaja al conjunto local, pero Patricio Espinoza estableció la paridad para la visita, que sumó su segundo punto en el torneo.

Quien también volvió a sumar después de varias fechas fue Defensores del Oeste, que rescató un empate 2 a 2 en su visita a Unión del Suburbio. Pedro Carro y Diego Benítez anotaron para el local, mientras que Andrés Kuiyán y Luciano Carro convirtieron para el Defe.

Por su parte, el encuentro que debían disputar Sarmiento e Independiente en el estadio José “Toto” Gallop fue suspendido debido al mal estado del campo de juego, afectado por las lluvias registradas en las últimas horas.

Central tuvo su premio consuelo en Sub-23

En el encuentro preliminar, Central Entrerriano le quitó el invicto a Juventud Unida en la categoría Sub-23 al imponerse por 3 a 1. Los goles del conjunto rojinegro fueron anotados por Román Perlo, Gonzalo Parrilla y Tobías Braun, mientras que Mateo Tapari descontó para el equipo dirigido por los mellizos Federico y Víctor Fiorotto.

Adelanto…