En las últimas horas de este jueves, Juventud Unida hizo oficial a los integrantes del cuerpo técnico que afrontará el Torneo Federal Regional Amateur, considerado el torneo más populoso y federal del fútbol argentino.

El entrenador para afrontar una nueva temporada en la cuarta categoría será el paranaense Daniel Waldner, quien actualmente conduce al equipo que marcha puntero en el Torneo Apertura de la Liga local. En el pasado Regional, donde Juventud Unida perdió la final por el ascenso frente a Defensores de Vilelas, Waldner se desempeñó como ayudante de campo de Miguel Fullana.

Daniel Waldner junto al presidente del club, Cristhian Gómez, durante la firma de contrato.

Waldner estará acompañado en el cuerpo técnico por su coterráneo Adriel Bulay, quien se sumó en los últimos días, y por Francisco Cirigliano, quien también continúa del anterior cuerpo técnico encabezado por Fullana y forma parte del grupo de trabajo en el ámbito local.

El Torneo Federal Regional Amateur comenzaría el último fin de semana de agosto y, al igual que en las últimas temporadas, pondrá en juego cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027.