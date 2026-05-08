El presidente del Club Deportivo Juventud Unida, Cristhian Gómez, participó de una entrevista junto a “Chicho” Pereyro en el streaming oficial de AFA Estudio, realizado en el predio Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza.

Durante la charla, Gómez se refirió a la historia y al presente institucional del club que encabeza, tras haber sido electo en los primeros comicios realizados en la institución. En ese marco, repasó distintos aspectos vinculados al desarrollo deportivo, social y educativo de Juventud Unida.

El dirigente también mencionó las disciplinas que se desarrollan en el club y algunos de los logros recientes, entre ellos el pentacampeonato de la comparsa “Papelitos”, perteneciente a la institución y participante del Carnaval del País.

Además, hizo referencia a la inauguración de un gimnasio en la sede central, iniciativa llevada adelante junto a una cadena de centros de entrenamiento, y a la adquisición de una propiedad lindante al complejo educativo. Según indicó, estas acciones se enmarcan en un proceso de crecimiento institucional.

En ese sentido, señaló que las inversiones permitirían ampliar la matrícula del área educativa y generar nuevas fuentes de trabajo. También atribuyó estos avances a la gestión administrativa del club.

Por otra parte, durante la entrevista se mencionaron las actividades sociales que la institución desarrolla en el barrio de la Vía, como becas deportivas y educativas, y acciones alimentarias destinadas a niños y niñas.

Asimismo, Juventud Unida se encuentra organizando una nueva edición del Encuentro de Deporte Adaptado a nivel local, con el objetivo de fomentar la inclusión a través de la práctica deportiva.

En el plano deportivo, el club se prepara para una nueva participación en el Torneo Regional Federal Amateur. Paralelamente, comenzaron los trabajos vinculados a la próxima presentación en el Carnaval del País 2027.

De esta manera, la institución continúa con distintas iniciativas en los ámbitos deportivo, educativo y social.