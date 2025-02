La expectativa era enorme y así lo hizo saber el público decano y de Gualeguaychú en general, que se agolpó masivamente al estadio “La Vía” y le dio un marco colorido y estruendoso a la revancha con Ben Hur de Rafaela, donde estuvo en juego -nada menos que- el pase a la final por uno de los cuatros ascensos al Torneo Federal A (tercera categoría) del fútbol argentino.

Juventud había empatado sin goles el partido de ida disputado en La Perla del Oeste santafesina y estaba a 90 minutos de lograr el primer objetivo, coronarse en la Región Litoral Sur y lograr el pase a la gran definición del Torneo Regional Federal Amateur.

Pero enfrente tuvo un rival muy sólido en todas las líneas que no se atemorizó por el imponente marco que desplegó el equipo local y después de un intenso, friccionado y de mucha paridad, digno de una final, el Decano generó las dos primeras situaciones de gol.

La primera tras una salida desde el fondo que comandó Britos y terminó con la apertura hacía la derecha para Leandro Larrea. El Negro se mandó al área en velocidad, pero sin ángulo definió cruzado y el remate se fue desviado.

Luego, el Decano avisó de pelota parada, con un tiro libre de Franco Lonardi al corazón del área y al vació picó Paolo Impini, que llegó mal pisado y se llevó puesta la pelota, aunque pasó cerca del palo izquierdo del arco defendido por Matías Astrada.

Más allá de esas situaciones que tuvo Juventud, Ben Hur se mostró como un equipo ordenado en defensa y que con el correr de los minutos también desplegó sus atributos en ataque. Sus primeros sus intentos sobre la valla de Giovanni Benedetti fueron con el juego aéreo, pero sin peligrosidad.

Hasta que, a los 29 minutos, la tercera fue la vencida para el elenco santafesino, a partir de una buena jugada asociada entre Ramiro Contrera y Joaquín Molina, que terminó en un centro del primero desde la izquierda y la aparición por el segundo palo de Leandro Sola para de cabeza estampar el 1-0.

El tanto de la visita fue un mazazo para Juventud, que no bajó la intensidad y continuó con el protagonismo en ataque, pero careció de serenidad en los metros finales y no terminó de generar situaciones claras en lo que restó del primer tiempo.

En el complemento, el equipo decano salió con una actitud avasalladora, empujado por el aliento incesante del público, sin embargo, le costó encontrar claridad cuando pisó al área y a los 10, un remate cruzado, que marchó desviado, de Nicolás Trejo en la puerta del área, fue la única clara del local en los primeros 30 minutos.

El tiempo corría y Decano no podía romper el cerrojo defensivo de Ben Hur, que aguantó las embestidas del rival y la presión que metía el público albiceleste. La tensión y el desgate fue un coctel que no supo aprovechar la visita, porque en el último cuarto de hora de partido, Juventud estuvo impreciso en los pases y desde allí nacieron muchos contraataques en contra, que el Lobo santafesino no supo aprovechas, sobre todo en los pies del ex Juventud Marcos Quiroga, quien despilfarró dos manos.

El partido estuvo demorado por el tiempo que hizo el arquero Astrada al momento de poner en juego, que enarboló la temperatura de los hinchas locales, y porque el mismo arquero recibió un duro golpe tras un choque con Nico Trejo.

Por eso motivo, el árbitro bahiense Fernando Marcos adicionó 9 minutos, en los cuales, con puro amor propio, el elenco albiceleste fue a por la igualdad. Primero, lo tuvo el ingresado Aryan Benítez, de cabeza, pero la pelota dio en el travesaño.

Y a los 52, Sergio Olano elevó un centro al área y en el trayecto la pelota dio en el brazo extendido de un hombre visitante. La mano fue claro, pero la visita se le fue al humo al juez del partido, por el momento en que fue sancionado el penal.

También se armó “tangana” en el área entre los futbolistas de Juventud y Ben Hur en el área, cuando Franco Lonardi jugadores de Ben Hur intentaron distraer al delantero de Juventud cuando agarró la pelota para patear. Hubo empujones y manotazos, por lo que Fernando Marcos repartió una roja para cada lado: los destinados Nahuel Britos y Marcos Rouzies.

Con la mente fría y con el botín derecho caliente, Lonardi intercambió por gol y le dio el empate agónico a Juventud, que sostuvo el invicto de local.

El árbitro adicionó dos minutos más y en ese lapso, Nicolás Trejo se fue expulsado por doble amarilla por una falta en tres cuartos de cancha. El tiro libre no llevó peligró, el partido terminó 1 a 1 y la atrapante definición se extendió a los penales.

Allí, la visita estuvo 100 por ciento certero y convirtió sus cinco lanzamientos. Por su parte, Franco Lonardi, Jorge Detona y Sergio Olano anotaron para Juventud, mientras que Jorge Rossi estrelló el travesaño.

Martín Alemandi convirtió el quinto y último de Ben Hur, que se consagró -simbólicamente campeón de la Región Litoral Sur- y jugará la final por uno de los cuatros ascensos al Torneo Federal A.

Su rival será Desamparados de San Juan, que como local venció a Pacífico de Mendoza 2-0, para igualar el resultado global 2-2, y en los penales se impuso 6 a 5. Ese partido se jugará el domingo próximo en el estadio de Douglas Haig de Pergamino.

-Síntesis-

1 (3) – 1 (5)

Juventud Unida

Giovanni Benedetti

Paolo Impini

Valentín Corbalán

Nicolás Trejo

Facundo Britos

Augusto Lonardi

Leandro Larrea

Miguel Sotelo

Jorge Rossi

Lucas Núñez

Franco Lonardi

DT: Matías Minich.

Ben Hur

Matías Astrada

Facundo Jofre

Martín Alemandi

José Alberto

Leandro Sola

Marcos Rouzies

Kevin Fernández Argüello

Braian Viseti

Joaquín Molina

Enzo Fernández

Ramiro Contrera

DT: Gustavo Barraza.

Goles en el primer tiempo: 29m Leandro Sola (BH).

Goles en el segundo tiempo: 54m. Franco Lonardi -penal- (JU)

Cambios en el segundo tiempo: 12m Jorge Detona por Núñez (JU), 21m Leandro Villar por Augusto Lonardi (JU), 22m Sebastián Jiménez por Contrera (BH), 36m Marcos Quiroga por Kevin Fernández y David Quinteros por Molina (BH), 36m Sergio Olano por Larrea y Aryan Benítez por Sotelo (JU) y 47m. Luciano Cura por E. Fernández (BH)

Amonestados: Facundo Britos, Paolo Impini, Nicolás Trejo (JU), Matías Astrada, Joaquín Molina, Leandro Sola, Braian Visetti, Joaquín Molina y David Quinteros (BH)

Expulsados en el segundo tiempo: 52m Marcos Rouzies (BH), 52m Facundo Britos (JU), 56m Nicolás Trejo (JU).

Definición por penales

4/5

Sebastián Giménez (BH) Gol.

Franco Lonardi (JU) Gol.

Marcos Quiroga (BH) Gol.

Jorge Detona (JU) Gol.

Leandro Sola (BH) Gol.

Jorge Rossi (JU) Travesaño.

Martin Alemandi (BH) Gol.

Sergio Olano (JU) Gol.

José Alberto (Gol).

Árbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca).

Estadio: La Vía (Juventud Unida).

Crédito fotos: MR Fotografía.