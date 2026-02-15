Juventud Unida quedó a un paso del ascenso al Torneo Federal A al perder por penales frente a Defensores de Puerto Vilelas, en la final disputada en el estadio de Mitre de Santiago del Estero.

En el tiempo reglamentario, Gonzalo Ríos abrió el marcador a los 23 minutos del segundo tiempo para el equipo chaqueño, mientras que Leandro Larrea, con un golazo, igualó a los 32 y llevó la definición a los penales.

Desde los doce pasos, la serie se quebró recién en el octavo remate. Luego de una tanda perfecta por parte de ambos equipos, Jerónimo Ávalos no pudo convertir y Defensores de Puerto Vilelas selló la victoria y el ascenso por 7 a 6.

De esta manera, Juventud no logró concretar su regreso a la tercera categoría del fútbol argentino en su tercera participación seguida en el Torneo Federal Regional Amateur.

Crédito: MR Fotografía.

El encuentro comenzó con el Decano protagonista. En la primera acción clara, Leandro Larrea ganó las espaldas de su marcador tras un pelotazo largo y envió un centro bajo para Solari, que no logró controlar y la pelota terminó en manos del arquero.

El equipo dirigido por Miguel Fullana manejó más la pelota y generó las situaciones más claras durante la primera etapa, aunque Defensores de Puerto Vilelas respondió con ataques directos. De hecho, la ocasión más peligrosa del primer tiempo fue para el conjunto chaqueño, cuando Jonathan Canario aprovechó un desconcierto defensivo y quedó mano a mano con Xuxa, pero su remate se abrió demasiado y terminó pegando en el palo.

En el complemento, los chaqueños golpearon tras un error en la salida de Facundo Britos, cuyo pase hacia atrás fue interceptado. La jugada derivó en un centro al segundo palo y Gonzalo Ríos apareció en el área chica para marcar de cabeza el 1-0.

Crédito: MR Fotografía.

Los cambios le dieron una reacción inmediata a Juventud, especialmente con el ingreso de Alan Murialdo, que se impuso en el juego aéreo y generó segundas jugadas en ataque. El empate llegó a través de un lateral: tras un rebote en la puerta del área, Larrea sacó un derechazo alto e inalcanzable para el arquero Ledesma y estableció el 1-1.

Con la igualdad, el partido se volvió abierto, de ida y vuelta y cargado de tensión, aunque ninguno logró sacar ventaja. La definición se trasladó entonces a los penales, donde el conjunto chaqueño se impuso por 7 a 6, luego del fallo de Ávalos tras una serie en la que todos los ejecutantes habían convertido.

Defensores de Vilelas ascendió junto a Fadep de Mendoza, Tucumán Central y Escobar FC. Crédito: MR Fotografía.

-Síntesis-

1 (7) – 1 (6)

Defensores de Puerto Vilelas

1-Leandro Ledesma

2-Cristian Tabasqui

3-Nahuel Molina

4-Williams Fernández

5-Lautaro Ramírez

6-Leonardo Navarro

7-Gonzalo Ríos

8-Rodrigo Montenegro

9-Gustavo Carballo

10-Enzo Niz

11-Jonathan Canario

DT: Joaquín Espíndola

Juventud Unida

1-César Horst

2-Jerónimo Ávalos

3-Federico López

4-Nicolás Trejo

5-Facundo Britos

6-Damián Zadel

7-Santiago Benítez

8-Leandro Larrea

9-Maximiliano Solari

10-Sergio Olano

11-Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

Goles en el segundo tiempo: 23m. Gonzalo Ríos (D) y 32m. Leandro Larrea (JU)

Cambios en el primer tiempo: 36m. Juan Rea por Fernández (D).

Cambios en el segundo tiempo: 22m. Agustín Benedetti por Solari e Iván Esquivel por Olano (JU), Alan Murialdo por Benítez (JU), 30m. Gonzalo Ojeda por Molina (D) 33m. Aramis Serafini por Olivera (JU).

Árbitro: Matías Billone Carpio (Córdoba)

Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione (Santiago del Estero)