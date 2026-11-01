Pese a padecer su primera derrota en la temporada y la primera como local desde que compite en esta categoría, Juventud se metió entre los cuatro mejores de la Región Litoral Sur y espera en semifinales al vencedor de Atlético Paraná y Neuquen.

Con la obligación de Social Achirense por dar vuelta la serie, tras el 1-2 en la ida, el local le cedió la pelota en el arranque para apostar al contrataque, lo que armó un duelo de ida y vuelta desde el inicio. Sin embargo, con el correr de los minutos, Juventud Unida empezó a juntar pases y a mostrarse vertical. Antes del primer cuarto de hora ya acumulaba cuatro situaciones claras: dos en los pies de Damián De Hoyos, un derechazo de media distancia de Labaroni tras un córner, y otra tras una gran pared entre Tin Benedetti y De Hoyos que Luciano Maidana, a la altura del área chica, elevó por encima del travesaño.

Con el paso de los minutos el ritmo se apagó. Al Decano le costó encontrar claridad para pisar el área rival y Achirense tampoco estuvo fino en los metros finales, a pesar de que el juego se disputó mayormente en terreno de Juventud.

Cuando parecía que la etapa inicial se iba sin goles, un pelotazo largo desde detrás de la mitad de cancha sorprendió mal parada a la zaga local. Maximiliano Zaragoza picó en carrera y quedó mano a mano con el arquero Peralta; antes de que pudiera definir, Patricio Pizarro lo barrió desde atrás. El árbitro Nicolás Vergara cobró penal de manera correcta y amonestó al defensor, que la sacó barata, ya que tranquilamente pudo haber sido expulsado.

De la ejecución se hizo cargo Maximiliano Romero —quien también había convertido por esa vía en el partido de ida— y, con un derechazo esquinado, puso en ventaja a su equipo y decretó la igualdad global momentánea.

En el segundo tiempo, quizás por el nerviosismo lógico de un escenario no habitual para el Juve, Social Achirense dominó en gran parte y tuvo las más claras para llevarse la victoria en los 90. En un contrataque Pedro D’Angelo le perdonó la vida al local en una de las últimas cuando había quedado mano a mano contra Peralta y sacó un remate débil.

Por su parte, Juventud buscó el empate y la clasificación desde el ímpetu y amor propio, pero nunca encontró claridad dentro del área y solo avisó sobre el arco defendido por Rubén Carrizo con remates de media distancia.

Juventud tuvo que jugarse su destino en los penales y en el arco que da a calle Luis N. Palma terminó de consumar la victoria por 5 a 3, con una atajada clave de Francisco Peralta en el remate de Hugo Mendoza y el 100% de efectividad, convirtiendo López, Maldonado, De Hoyos, Labaroni y el definitivo Agustín Solís.

-Síntesis-

0/1 (5/3)

Juventud Unida: Francisco Peralta; Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro y Federico López; Sergio Olano, Aramis Serafini, Facundo Maldonado y Luciano Maidana; Agustín Benedetti y Damián de Hoyos. DT: Daniel Waldner

Social Achirense: Rubén Carrizo; Pedro Iturbe, Ignacio Maidana, Tomás Ramírez y Mariano Albornoz; Maximiliano Romero, Iván Montalbetti, Maximiliano Zaragoza y Brian Reyes; Joel Villar y Tomás D’Angelo. DT: Kevin Marcogiuseppe

Gol en el primer tiempo: Maximiliano Romero (SA)

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Joaquín Acevedo por Olano (JU), 19m. Valentín Pérez por Zaragoza (SA), 26m. Hugo Mendoza por Iturbe (SA), 31m. Agustín Solís por Reynoso y Alexis Reynoso por Benedetti (JU), 46m. Rodrigo Miranda por Villar (SA)

Amonestados: Pizarro (JU), Montalbetti (SA), Reyes (SA), Acevedo (JU)

Árbitro: Nicolás Vergara

Asistentes: Iván Pastrana y Fabián Pérez

Cuarto árbitro: Joel Rodríguez

Estadio: La Vía (Juventud Unida)