Juventud Unida recibirá, desde las 16 horas, en el estadio conocido como “La Vía”, a Social y Deportivo Achirense, en el partido que marcará el comienzo en su cuarta temporada en la categoría más federal y popular del futbol argentino, ya que cuenta con la participación de 247 equipos de todo el país.

Los árbitros que impartirán justicia serán de la Liga de La Paz con Sebastián López como juez principal y Alcides Arredondo y Daniel Voisard como asistentes.

El equipo de Gualeguaychú se armó para de una ver por todas poder cumplir con su objetivo de ascender el Torneo Federal A y meterse nuevamente en la estructura de las categorías profesionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Crédito: MR Fotografía.

La temporada pasada, que culminó en febrero de este año, Juventud quedó muy cerca de cumplir ese objetivo, al caer en el partido decisivo, disputado en Santiago del Estero, frente a Defensores de Vilelas (Chaco) por penales.

Para afrontar el Regional Amateur 2026, la entidad de Alsina 60 apostó por Daniel Waldner en la dirección técnica. El paranaense de apenas 35 años fue el ayudante de campo de Miguel Fullana en la mencionada última campaña, además de ser el deté del equipo en la Primera División del fútbol local, a un paso de ser campeón del Torneo Apertura de la A.

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En cuanto al plantel, Juventud logró sostener buena parte de la base del año pasado y por eso ha logrado imponer en amplia supremacía en el fútbol departamental, ya que fue campeón de la Copa Gualeguaychú este año, pero también sumó refuerzos con pasado en categorías superiores: como Federal A y Primera Nacional y un futbolista extranjero que se sumó este sábado, pero recién estará habilitado a partir del lunes: el arquero Francisco Peralta, que fue compañero de los mellizos Juan Fernando y Juan Luis Alfaro, futbolistas de Gualeguaychú, en Nacional de Asunción.

Otras de las caras nuevas que no podrán estar en el debut serán el defensor Matías Labaroni, que volvió al club tras su paso por Santamarina de Tandil y debe cumplir una fecha de suspensión, y del delantero Julián Viollaz, ex Defensores de Pronunciamiento (Depro), quien desde enero cumple una sanción de 12 meses y desde la dirigencia todavía no han podido acortar la pena.

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Por el lado de Social y Deportivo Achirense es un equipo que milita en la Liga Departamental de Colón y que ha hecho buenas campañas en la corta historia del Torneo Regional Federal Amateur, cuando en la primera temporada de esta categoría (2018/19) perdió la final ante Güemes de Santiago del Estero.

En su plantel actual, el conjunto de Colonia Las Achiras cuenta con jugadores como Francisco Marotti, quien fue parte del plantel de Juventud Unida que logró el ascenso del primer ascenso del Argentino B al Argentino A, Tomás D'Angelo, delantero que enfrentó a Juventud Unida con las camisetas de Defensores de Pronunciamiento y Douglas Haig en el Federal A y Brian Reyes, también con pasado en Depro, entre otros futbolistas.