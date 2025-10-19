Juventud Unida debutará este domingo en el Torneo Regional Federal Amateur, cuando -desde las 19 horas- reciba a Parque Sur de Concepción del Uruguay, en un encuentro válido por la zona 3 de la Región Litoral Sur.

En ese sentido, la dirigencia de Juventud Unida presentó oficialmente a parte los refuerzos que tendrá el conjunto decano en busca del ascenso. Asimismo, el entrenador rosarino Miguel Fullana espera la llegada de más jugadores que vienen de jugar en clubes del Federal A, a medida que pueda resolver su desvinculación de sus respectivas instituciones.

Los refuerzos presentados por la entidad albiceleste, al momento, son:

Federico López: El lateral de 36 años regresa a Juventud Unida después de once años. Fue pieza fundamental del equipo que logró el histórico ascenso del Torneo Argentino B al Torneo Argentino A en 2013 y después de la primera temporada del Decano en el Argentino A, tuvo pasos por equipos importantes del Ascenso como Chaco For Ever, Boca Unidos de Corrientes y Estudiantes de Río Cuarto, entre otros clubes. Llega proveniente de Güemes de Santiago del Estero, de la Primera Nacional

Maximiliano Solari: Es un delantero de 23 años. Llega procedente de Deportivo Maipú de Mendoza, tuvo pasos por Defensa y Justicia (donde jugó Copa Sudamericana) y Boca Unidos, entre otros equipos.

Jerónimo Avalos: Es un marcador central de 21 años, que surgió de Argentinos Juniors y su último paso fue el Club Atenas de Uruguay.

Matías Labaroni: Es un marcador central de 22 años, que hizo inferiores y llegó a jugar en la Reserva en Sarmiento de Junín. Llega procedente de Santamarina de Tandil, equipo del Federal A.

Laureano Doello: El delantero de 25 años, surgido de la cantera, regresa a Juventud Unida después de tres años. Fue uno de los goleadores que tuvo el equipo en la fatídica temporada 2022, que marcó el descenso del Federal A. Luego tuvo pasos por Cipolletti de Río Negro, Central Norte y Ben Hur de Rafaela, también en el Federal A, y Guaraní Antonio Franco de Posadas en el Regional Amateur.

Rodrigo Giménez: El lateral de 24 años es otro de los jugadores surgidos de las inferiores que regresa a la institución, proveniente de Sarmiento de Chaco y con recorrido previo por Independiente de Chivilcoy.

Santino Valentini: Es un delantero de 22 años, que llega proveniente del club Sant'Agata Di Militello. Jugó en Gimnasia y Esgrima de La Plata, Deportivo Colon, y Club Sport Herediano de Costa Rica.

Aramis Serafini: Es un volante de 23 años y arriba procedente del Club Social y Deportivo Yupanqui. Tuvo paso por Gimnasia de Concepción del Uruguay y el año pasado enfrentó a Juventud con Recreativo San Jorge de Villa Elisa.

Joaquín Acevedo: Es un volante de 24 años, que proviene de Boca Unidos y tuvo recorrido por Villa Dálmine y San Martín de San Juan.

Agustín Benedetti: Es un delantero de 28 años, nacido en Larroque y que viene de jugar en Central Larroque el fútbol departamental. Entre 2016 y 2018 jugó en las inferiores de Juventud Unida en los torneos de AFA.

Facundo Britos: Es un volante de 29 años, que formó parte de las anteriores dos temporadas de Juventud en el Regional y viene de disputar el Federal A con Sportivo Las Parejas.

Luciano Pizzarro: Es un volante de 28 años, proveniente de San Martín de Mendoza, tuvo su paso por Godoy Cruz, Agropecuario y Güemes

Además, en los últimos días se sumó el marcador de punta Nicolás Trejo (capitán de Juventud en las dos temporadas anteriores en el Regional Amateur), quien regresó al club tras jugar en Cipolletti la actual temporada del Federal A , y en la próxima semana lo hará, entre otros, el experimentado defensor central Damián Zadel, quien retorna al club después de cinco años, tras su paso por Defensores Unidos de Zárate (B Metropolitana y Primera Nacional) y Villa Mitre de Bahía Blanca (Federal A).