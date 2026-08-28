Juventud Unida dio un paso clave hacia la consagración en el Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” y quedó muy cerca de cortar una racha de 12 años sin títulos liguistas.

Anoche, en el cierre de la decimoquinta fecha, que se encontraba pendiente, el equipo dirigido por Daniel Waldner superó como local —en cancha de Pueblo Nuevo— a La Vencedora por 2-0. Santiago Álvarez y Agustín Benedetti, ambos en el segundo tiempo, marcaron los goles del triunfo.

Con este resultado, el Decano alcanzó los 46 puntos y mantiene una diferencia de siete unidades sobre su escolta, Juventud Urdinarrain (39). Tercero aparece Deportivo Urdinarrain, con 37, aunque también conserva chances matemáticas de pelear por el campeonato.

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Juventud Unida tendrá su primera oportunidad de consagrarse el próximo miércoles, cuando reciba a Pueblo Nuevo por la fecha 21, en el encuentro que cerrará la jornada. Para dar la vuelta olímpica en esa instancia, deberá ganar o hasta le alcanza con un empate si Juventud Urdinarrain no suma de a tres en su respectivo compromiso.

Crédito: Ángel Garra Foto Sport

En el otro encuentro disputado anoche para completar la fecha pendiente, Sarmiento derrotó 2-1 a Camioneros en el Estadio Municipal. Alex Chávez y Yair Izaurralde marcaron para La Tromba, mientras que Dylan Reyes convirtió el descuento para los dirigidos por Maximiliano Ábrigo.

Posiciones:

Juventud Unida 46

Juventud Urdinarrain 39

Deportivo Urdinarrain 37

Central Larroque 33

Independiente 30

Sarmiento 24

Central Entrerriano 24

Pueblo Nuevo 23

Unión del Suburbio 23

La Vencedora 18

Defensores del Oeste 12

Camioneros 4