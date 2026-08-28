Juventud quedó a un paso del título en el Torneo Apertura y podría ser campeón la próxima fecha
El Decano superó a La Vencedora y mantuvo los siete puntos de ventaja sobre su escolta, Juventud Urdinarrain, cuando restan nueve unidades en juego.
Juventud Unida dio un paso clave hacia la consagración en el Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” y quedó muy cerca de cortar una racha de 12 años sin títulos liguistas.
Anoche, en el cierre de la decimoquinta fecha, que se encontraba pendiente, el equipo dirigido por Daniel Waldner superó como local —en cancha de Pueblo Nuevo— a La Vencedora por 2-0. Santiago Álvarez y Agustín Benedetti, ambos en el segundo tiempo, marcaron los goles del triunfo.
Con este resultado, el Decano alcanzó los 46 puntos y mantiene una diferencia de siete unidades sobre su escolta, Juventud Urdinarrain (39). Tercero aparece Deportivo Urdinarrain, con 37, aunque también conserva chances matemáticas de pelear por el campeonato.
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Juventud Unida tendrá su primera oportunidad de consagrarse el próximo miércoles, cuando reciba a Pueblo Nuevo por la fecha 21, en el encuentro que cerrará la jornada. Para dar la vuelta olímpica en esa instancia, deberá ganar o hasta le alcanza con un empate si Juventud Urdinarrain no suma de a tres en su respectivo compromiso.
En el otro encuentro disputado anoche para completar la fecha pendiente, Sarmiento derrotó 2-1 a Camioneros en el Estadio Municipal. Alex Chávez y Yair Izaurralde marcaron para La Tromba, mientras que Dylan Reyes convirtió el descuento para los dirigidos por Maximiliano Ábrigo.
Posiciones:
Juventud Unida 46
Juventud Urdinarrain 39
Deportivo Urdinarrain 37
Central Larroque 33
Independiente 30
Sarmiento 24
Central Entrerriano 24
Pueblo Nuevo 23
Unión del Suburbio 23
La Vencedora 18
Defensores del Oeste 12
Camioneros 4