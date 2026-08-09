Luego de un fin de semana sin actividad por las condiciones climáticas, la liga local completará este fin de semana un nuevo capítulo en la divisional mayor, mientras que la fecha en el ascenso fue suspendida a último momento.

En Primera A, el foco estará puesto en el estadio “La Vía”, donde el puntero Juventud Unida recibirá a su escolta Central Larroque, separado por diez puntos en la tabla. El Decano viene de sufrir su primera derrota del año, como visitante ante Deportivo Urdinarrain, aunque un triunfo lo dejaría bien posicionado de cara a una posible definición anticipada del torneo.

Del otro lado, Central Larroque atraviesa un buen momento, con cuatro victorias consecutivas, y se mantiene como uno de los equipos más regulares de la segunda rueda. Con ese presente, buscará sumar en un escenario hasta ahora inexpugnable y recortar distancias en la lucha por el campeonato.

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El resto de la fecha tendrá a Juventud Urdinarrain como local en el “Juan Jorge Stauber” frente a Pueblo Nuevo, mientras que Defensores del Oeste recibirá en el “Eduardo Barbosa” a Deportivo Urdinarrain. En el Estadio Municipal, La Vencedora será anfitrión de Independiente, y en cancha de Sporting, Camioneros hará de local ante Central Entrerriano.

Todos los encuentros de Primera División comenzarán a las 15.15, en tanto que los partidos de Sub 23 se disputarán desde las 13.

La fecha comenzó ayer con el empate 1 a 1 entre Unión del Suburbio y Sarmiento en el estadio Mario Urriste de Villa María. Lucas Crisnejo anotó para el local y Alejo Rondán anotó para La Tromba-

Suspendieron la fecha de la B

La divisional B, que este domingo debía disputar la 16ª fecha del Torneo Apertura “Luis Gauna”, fue suspendida anoche debido al mal estado de los campos de juego.

“La Liga Departamental de Fútbol informa que la jornada correspondiente a la B, programada para este domingo 9 de agosto, queda suspendida. La decisión fue adoptada en conjunto con los delegados, debido a que la mayoría de los terrenos de juego no se encuentran en condiciones aptas para el normal desarrollo de los encuentros”, comunicó la Liga Departamental a través de sus redes oficiales.

De esta manera, los encuentros suspendidos son Isleños Independientes–Black River, Sportivo Larroque–Sporting, Defensores del Sur–Juvenil del Norte (cancha de Sarmiento), Cerro Porteño–Atlético Sur y Sud América–Deportivo Gurises.