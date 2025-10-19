COMIENZA UNA NUEVA ILUSIÓN
Juventud Unida recibe hoy a Parque Sur en su debut en el Torneo Regional Federal Amateur
El conjunto albiceleste inicia este domingo su tercera temporada en la categoría más populosa y federal del fútbol argentino, en su objetivo por quedarse con uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A. Un total de 332 equipos serán parte de esta temporada.
Juventud Unida recibirá en su estadio, desde las 19 horas y con el arbitraje del concordiense Sergio Mora, a Parque Sur de Concepción del Uruguay, en un partido enmarcado en la zona 3 de la Región Litoral Sur.
Para esta temporada, el equipo será dirigido por Miguel Fullana, quien a principio de año regresó al club para ocupar el rol de coordinador de fútbol de toda la institución y a mediados de agosto fue oficializado como el entrenador para encarar la competencia oficial.
Asimismo, la dirigencia de Alsina 60 apostó a la renovación casi total del plantel en relación a las dos primeras temporadas en esta categoría. Con una buena cantidad de jugadores que venían desempeñándose en el club en el plano local, la llegada de nuevos refuerzos y la continuidad de algunos pocos que estuvieron el año pasado, Juventud buscará cumplir con el refrán “la tercera es la vencida” y lograr el tan ansiado ascenso al Torneo Federal A, después de descender en 2022.
Durante la pretemporada, los dirigidos por Miguel Fullana vencieron a un equipo de Gualeguay y, en su último amistoso, golearon como visitantes a la Reserva de Chacarita por 4 a 1. Los once que iniciaron contra el Funebrero se perfilan para ser los titulares en el debut de esta tarde: César Horst; Gastón Palacios, Jerónimo Ávalos, Matías Labaroni y Federico López; Joaquín Acevedo, Santiago Benítez, Facundo Britos y Sergio Olano; Maximiliano Solari y Laureano Doello.
Al igual que en sus dos anteriores participaciones en el Torneo Regional Federal Amateur, Parque Sur será el rival en el debut y en Gualeguaychú. En los cuatros antecedentes por este torneo, el Decano ganó tres partidos y empataron el restados. Como local, le ganó 3-0 en la temporada 2022/23 y 3-1 en la 2023/24.