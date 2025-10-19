Juventud Unida recibirá en su estadio, desde las 19 horas y con el arbitraje del concordiense Sergio Mora, a Parque Sur de Concepción del Uruguay, en un partido enmarcado en la zona 3 de la Región Litoral Sur.

Para esta temporada, el equipo será dirigido por Miguel Fullana, quien a principio de año regresó al club para ocupar el rol de coordinador de fútbol de toda la institución y a mediados de agosto fue oficializado como el entrenador para encarar la competencia oficial.

Asimismo, la dirigencia de Alsina 60 apostó a la renovación casi total del plantel en relación a las dos primeras temporadas en esta categoría. Con una buena cantidad de jugadores que venían desempeñándose en el club en el plano local, la llegada de nuevos refuerzos y la continuidad de algunos pocos que estuvieron el año pasado, Juventud buscará cumplir con el refrán “la tercera es la vencida” y lograr el tan ansiado ascenso al Torneo Federal A, después de descender en 2022.

Puede interesarte

Durante la pretemporada, los dirigidos por Miguel Fullana vencieron a un equipo de Gualeguay y, en su último amistoso, golearon como visitantes a la Reserva de Chacarita por 4 a 1. Los once que iniciaron contra el Funebrero se perfilan para ser los titulares en el debut de esta tarde: César Horst; Gastón Palacios, Jerónimo Ávalos, Matías Labaroni y Federico López; Joaquín Acevedo, Santiago Benítez, Facundo Britos y Sergio Olano; Maximiliano Solari y Laureano Doello.

Al igual que en sus dos anteriores participaciones en el Torneo Regional Federal Amateur, Parque Sur será el rival en el debut y en Gualeguaychú. En los cuatros antecedentes por este torneo, el Decano ganó tres partidos y empataron el restados. Como local, le ganó 3-0 en la temporada 2022/23 y 3-1 en la 2023/24.