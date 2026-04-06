Juventud Unida se quedó con la Copa Gualeguaychú de fútbol sala (Futsal AFA) y alcanzó su primer título desde su incorporación a la Liga Departamental a mediados de 2024.

El capitán Valentín Rodríguez, en dos oportunidades, y el pivote Matías Benedetti marcaron para el Decano, mientras que Diego Sartori descontó para Camioneros. El arquero Stefano Fernández fue la gran figura de la final y clave en la consagración del conjunto albiceleste.

Camioneros fue el claro dominador en los primeros minutos y tuvo de arranque dos situaciones clarísimas para abrir el marcador: una doble atajada de Fernández, que empezaba a gestar una actuación descomunal, y un dos contra uno que Balsanyaque desperdició al intentar definir por arriba del arquero de Juventud.

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Pero el Decano fue efectivo y en la primera ocasión nítida que generó logró el 1-0: tras una buena pared entre Valentín Rodríguez y Matías Benedetti, el capitán capturó un rebote y sacó un derechazo bajo para abrir el marcador.

A partir del gol, Juventud creció, equilibró el trámite y amplió la ventaja con una transición rápida que Benedetti resolvió con un fuerte puntinazo al primer palo.

Crédito: Delfina García

En el cierre del primer tiempo, Camioneros se mostró impreciso y dependió del uno contra uno de Diego Sartori, aunque se topó una y otra vez con la gran figura de Stefano Fernández.

El complemento arrancó con otro golpe de Juventud: Rodríguez recuperó en primera línea y definió con potencia para establecer el 3-0.

El conjunto dirigido por Iván Ravachine insistió con el desequilibrio individual de Sartori y los intentos de Lucas Weber, pero volvió a chocar con Fernández y con una defensa albiceleste sólida.

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A falta de 15 minutos, Camioneros llegó al descuento con un remate de Sartori que se desvió en Rodríguez y descolocó al arquero, dándole algo de suspenso al cierre.

Sin embargo, Fernández volvió a agigantarse para sostener la ventaja ante la reacción del elenco verde.

En los minutos finales, Camioneros apostó al arquero-jugador, primero con Fabián Iturburúa y luego con Juan Pablo Benítez, pero no logró encontrar claridad ante un bloque defensivo firme, bien comandado por Román Mendoza, y un Fernández infranqueable, que incluso estuvo cerca de marcar con el arco vacío.

El sonido final de la chicharra desató el festejo de Juventud Unida, que hizo historia en el fútbol sala de la Liga Departamental al conquistar su primera estrella en menos de dos años desde su incorporación.

-Síntesis-

3/1

Juventud Unida: Stefano Fernández; Valentín Giménez, Román Mendoza, Valentín Rodríguez y Matías Sansón. Luego ingresaron: Matías Benedetti, Claudio Díaz, Juan Manuel Irigoitia, Daniel Cáceres, Mateo Díaz e Iván Pinazo. DT: Diego Gómez.

Camioneros: Joel Conte; Fabián Iturburúa, Jonathan Balsanyaque, Diego Sartori y Lucas Weber. Luego ingresaron: Facundo Tofolón, Juan Pablo Benítez, Marco Guilleti, Gonzalo Vaena y Francisco Arriola. DT: Iván Ravachine.

Goles en el primer tiempo: 12:14m Valentín Rodríguez (JU) y 13:55 Matías Benedetti (JU).

Goles en el segundo tiempo: 4:18 Valentín Rodríguez (JU) y 7:04 Diego Sartori (C).

Amonestados: Lucas Weber (C), Facundo Tofolón (C), Román Mendoza (JU), Valentín Giménez (JU) y DT Diego Gómez (JU).

Árbitros: Diego Irigoyen y Hernán Collaso.

Estadio: Cancha 1 CEF N°6