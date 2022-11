Al igual que en el primer juego, Juventud se hizo dueño de la pelota, se apropió de la mitad de la cancha con la buena técnica y despliegue de sus volantes y llegó en un par de ocasiones, sin demasiada profundidad, sobre los dominios de Tobías Godoy. Deportivo no le encontró la vuelta al juego planteado por el rival y apeló a la lucha en la que tampoco pudo imponerse. Los nervios se notaron en el apresuramiento en los pases y en los erróneos de los mismos.

El encuentro se tornó friccionado hasta que promediando la primera parte de una falta que pitó Ariel Guibaud de muy flojo desempeñó terminó en el área de Deportivo. Pobre respuesta, dudas en el arquero Tobías Godoy y la pelota que ingresa a la red luego de ser conectada por Rodrigo Baez. Pudo aumentar el “Decano” con un cabezazo del combativo centrodelantero Bautista López tras un desborde por la izquierda. Los laterales de Deportivo mostraron deficiencias a la hora de marcar, algo que detectó la visita, cargando las ofensivas por las puntas. Por su parte el local pudo igualar en una de las pocas jugadas colectivas que pudo armar. Sin embargo falló en el remate final y se fueron al descanso con ventaja visitante.

En el segundo tiempo, Deportivo adelantó sus líneas. Pedro Mornaco, primer central, fue uno más en la ofensiva, tanto que en dos ocasiones pudo haber igualado, fundamentalmente con un cabezazo que el arquero Guerrero retuvo muy bien. Deportivo fue a los ponchazos. Trasladó demasiado la pelota y recién en los minutos finales comenzó a meter la pelota en el área ante una defensa que se cerraba muy bien. Guerrero, arquero decano”, descolgó, con absoluta seguridad, todo lo que le tiraron y en uno de los pocos envíos de media distancia el travesaño le dio una mano.

Pudo liquidarlo de contra Juventud, pero falló en la puntada final en dos situaciones clarísimas en tanto que Guibaud se equivocó en no sancionar como último recurso una falta clara de un defensa del “Depor” a un atacante de Juventud, también en no amonestar, la expulsión no hubiese estado mal, a Rodrigo Baez (JU) luego de una durísima infracción en mitad de cancha. El juez, en dicha acción, no cobró nada.

En síntesis justo triunfo de Juventud ante un nervioso Deportivo que sufrió , estaban en la banca luego de haber sido suplantados, las expulsiones de Plaza y Medero.

Síntesis

Estadio Teodoro Treisse

Juez; Ariel Guibaud. Asistentes: Lautaro Pralong y Naum Medina

Deportivo Urdinarrain 0

T. Godoy

P. Mornacco

L. Paredes

J. Charadía

E. Sánchez

J. Martínez

A. Plaza

F. Medero

F. Krausse

B. Elena

A. Sánchez

DT; Nicolás Pérez

Juventud Unida 1

P. Guerrero

J. Hendenreich

F. Vera

R. Baez

A. Bogliacino

M. Álvarez

J. Guidoni

B. López

L. Vera

V. Alem

S. Benítez

DT: Leandro Álvarez

Goles: Rodrigo Baez (JU)