Juventud Unida igualó 0 a 0 frente a Atlético Paraná en el estadio Pedro Mutio, en el encuentro de ida correspondiente a las semifinales de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

El equipo dirigido por Daniel Waldner rescató un punto importante en condición de visitante ante un rival que sostiene su condición de invicto, y dejó abierta la clasificación para la revancha en el estadio de "La Vía".

El trámite general del encuentro ofreció pocas luces. En la primera mitad, el Decano gualeguaychuense asumió la iniciativa mediante el control del balón y probó con remates de media distancia hacia el arco de Abraham Reartes, aunque sin generar situaciones de verdadero peligro.

Crédito: Gustavo Broggi.

En la parte complementaria, el conjunto capitalino emparejó el desarrollo del juego, pero tampoco encontró claridad para inquietar la valla custodiada por Francisco Peralta.

Con el paso de los minutos, ambos equipos parecieron aceptar la paridad y trasladaron la resolución de la llave a los segundos 90 minutos, que se disputarán el próximo fin de semana en nuestra ciudad.