Por Daniel Serorena

La imagen de Papelitos ganadora por segundo año seguido del Carnaval del País, la foto con la copa, los abrazos y la alegría, de golpe se borraron y en Juventud Unida explotó una bomba que hizo volar por los aires ese momento de triunfalismo y alegría.

Las denuncias presentadas por cuatro mujeres en contra del presidente Iván Gómez por acoso sexual y violencia fueron un cimbronazo que repercutió fuerte dentro de la estructura del Decano. Internamente, el departamento de Género de la institución abordó el caso, analizó distintas alternativas y presentó ante la Comisión Directiva la moción de otorgar una licencia de seis meses al presidente denunciado.

El voto mayoritario de los miembros de Comisión aprobó la medida y cuando todo indicaba que Gómez comenzaría una licencia y se reacomodarían los cargos directivos, explotó la interna dentro de la comisión: volvieron a escena viejos rencores y en otra reunión convocada para dos días después, la situación terminó de la peor forma.

Los directivos que votaron a favor de la licencia de Gómez y aquellos que pidieron su renuncia, fueron expulsados de la reunión, a algunos se los sancionó tomando algunos puntos del estatuto del club, todo bajo un marco de tensión y violencia verbal inusitados.

Desde el club se informó que Cristhian Gómez estaba a cargo de la presidencia interina, una masiva reunión de socios pidió que haya una urgente convocatoria a una nueva asamblea, para renovar la totalidad de la comisión directiva y un importante grupo de ex dirigentes del club buscaron generar consenso, aunque de parte de quienes quedaron en los cargos directivos hubo un llamativo silencio.

Al respecto, AHORA ElDia se comunicó con Cristhian Gómez en dos oportunidades con el objetivo de tener la versión de quienes ocupan los cargos dentro de la Comisión sobre los pasos a seguir. Hubo un compromiso del dirigente para enviar un resumen de lo ocurrido y de la actualidad de Juventud, pero llamativamente los mensajes nunca llegaron y ante una nueva consulta, ni siquiera hubo respuestas.

Lucio Benítez: “tiene que haber un nuevo llamado a Asamblea”

Lucio Benítez fue presidente de Juventud Unida en la gestión anterior y ocupaba el cargo de vicepresidente primero en la comisión que encabeza Iván Gómez. Junto a varios miembros de la Comisión Directiva, Benítez fue literalmente expulsado de la reunión del pasado jueves 27 de abril, donde terminó de detonar el conflicto interno y derivó en una masiva reunión de socios que pidió por un llamado a Asamblea Extraordinaria.

Consultado por AHORA ElDia sobre la situación que derivó en esta crisis política, Benítez fue claro al afirmar que “nosotros consideramos que se perdió la confianza, ocurrieron hechos graves que se agravaron aún más con la actitud de algunos miembros de Comisión Directiva en no buscar un consenso y salir de esta situación de otra manera”.

El dirigente, que actualmente preside la Comisión del Carnaval en representación de Juventud Unida, sostuvo que “lo denunciado se hizo oportunamente ante el Departamento de Género, que sugirió una medida que se votó mayoritariamente y le otorgaba seis meses de licencia al presidente Iván Gómez. Lo más lógico hubiera sido que se busque un consenso de cómo afrontar la situación, que el presidente cumpla con esa licencia y luego volviera a asumir en su cargo, pero evidentemente hubo algunos dirigentes que entendieron que esto era una cuestión política, o por lo menos así lo hicieron saber y en la reunión del día jueves 27 actuaron de forma intempestiva, comenzaron a hablar sobre sanciones y expulsiones de otros miembros de comisión, por eso nosotros elegimos retirarnos de la reunión. Consideramos que esa reunión no tiene validez alguna, vamos a impugnar esa acta, porque entendemos que no se obró acorde al estatuto del club”.

Sobre los pasos a seguir, el dirigente sostuvo que “estamos hablando entre todos y tratando de acercar las partes para poder hallar una salida dentro de la lógica y sin infringir el estatuto, aunque encontramos una resistencia importante por parte de los pocos dirigentes que quedaron en la Comisión. Lo más lógico sería llamar a una Asamblea Extraordinaria, que se puede hacer por mayoría en Comisión Directiva o con la presentación de una cantidad de firmas de socios que así lo soliciten. Actualmente el club no posee quorum en la Comisión Directiva, porque hay un grupo mayoritario de miembros de la misma que no vamos a asistir a reunión en tanto y en cuanto no haya reglas claras. Los nombres no son importantes, acá Juventud Unida tiene que estar por sobre cualquier nombre. De mi parte no tengo problemas en dar un paso al costado y acompañar como un socio más”.

El mea culpa de un ex presidente

Jorge Lonardi, ex presidente en dos períodos de Juventud Unida, lamentó el momento por el que atraviesa la institución. “Es todo muy triste. Tristeza es la sensación que me genera todo lo que está pasando, porque Juventud Unida siempre tiene que estar por encima de cualquier nombre propio”, sostuvo Lonardi en diálogo con AHORA ElDia.

“Yo podía suponer que la interna podía generar diferencias y problemas. Ahora, hablando con el diario del lunes, supongo que lo mejor hubiera sido dejado que haya elecciones en el momento en que dejamos nuestro último período como presidente. Es cierto que en aquellos tiempos era otro contexto, la pandemia no permitía hacer las elecciones y se buscó una salida que pensamos que hubiera sido lo mejor para el club. A la vista está que nos equivocamos”, dijo haciendo un mea culpa sobre la situación en que se realizó la asamblea de recambio de autoridades.

Sobre la forma en que Juventud podrá salir de esta difícil situación, entendió que “lo mejor para el club es dejar de lado todos los caprichos personales, los anhelos personales de los dirigentes que han quedado y llamar a Asamblea. Y aunque no sea lo que yo quería, si hay dos o más listas, llamar a elecciones. Me parece que el llamado a Asamblea Extraordinaria para renovar autoridades es inevitable. Hoy no se sabe quiénes son las autoridades del club, la Comisión Directiva quedó con cinco o seis integrantes, no es serio que siga funcionando así, con la directiva prácticamente acéfala”.