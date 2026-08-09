El líder Juventud Unida sumó su segundo partido consecutivo sin triunfos y sin convertir goles en la temporada, tras igualar 0-0 ante Central Larroque, en un encuentro disputado este domingo por la tarde en La Vía.

Además, el equipo dirigido por Daniel Waldner dejó sus primeros puntos como local en el actual Torneo Apertura, luego de haber ganado todos los partidos que había disputado en esa condición.

El empate entre el conjunto albiceleste y el elenco larroquense, que llegaban como líder y escolta respectivamente, fue aprovechado por los dos equipos de Urdinarrain. Deportivo derrotó como visitante a Defensores del Oeste por 1-0, con gol de Franco González, mientras que Juventud hizo lo propio ante Pueblo Nuevo, al que venció como local por 1-0 con tanto de Gabriel Thea.

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En los otros partidos de la jornada del domingo, Central Entrerriano superó como visitante, en cancha de Sporting, a Camioneros por 2-0, con goles de Bautista Corvalán y Pablo Alza.

Por el mismo resultado, e igualmente como visitante, Independiente derrotó en el Estadio Municipal a La Vencedora. Emanuel Olano, con la denominada “ley del ex”, y Luciano Barreto marcaron los tantos del conjunto ganador.

La fecha había comenzado el sábado con el empate 1-1 entre Unión del Suburbio y Sarmiento, en el estadio Mario Urriste del barrio Villa María. Lucas Crisnejo marcó para el conjunto local, mientras que Alejo Rondán convirtió para la visita.

Posiciones

1° Juventud Unida 39

2° Juventud Urdinarrain 30

3° Deportivo Urdinarrain 30

4° Central Larroque 29

5° Independiente 29

6° Central Entrerriano 23

7° Sarmiento 20

8° Unión del Suburbio 19

9° La Vencedora 17

10° Pueblo Nuevo 16

11° Defensores del Oeste 8

12° Camioneros 4