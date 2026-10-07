Tras finalizar la fase de grupos de manera categórica —como puntero e invicto de la Zona 7 luego de golear 8-0 a Sauce de Colón—, Juventud Unida ya pone el foco en los playoffs de la Región Litoral Sur, donde enfrentará a Don Bosco de Paraná en busca del pase a los cuartos de final.

Con el objetivo entre ceja y ceja de lograr el tan ansiado ascenso al Torneo Federal A, el equipo conducido por Daniel Waldner reforzó su ataque con una incorporación de peso: Damián De Hoyos, experimentado centrodelantero de 38 años.

El atacante llega procedente de Germinal de Rawson y cuenta con una importante trayectoria en el ascenso argentino, con pasos por Deportivo Maipú de Mendoza, Villa Mitre de Bahía Blanca, Juventud Unida de San Luis, Ferro de General Pico y Kimberley de Mar del Plata (su ciudad natal), además de un recorrido por el fútbol chileno.

En tanto, la dirigencia albiceleste continúa trabajando a contrarreloj para cerrar la incorporación de un marcador central que refuerce la zona defensiva.

Día y horario confirmado para la ida

El Decano iniciará su camino en los octavos de final de la Región Litoral Sur frente a Don Bosco de Paraná, clasificado a esta instancia como uno de los mejores terceros. El encuentro de ida se disputará este sábado a partir de las 16 horas en el estadio Carlos Frederick de la capital entrerriana.