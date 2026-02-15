A 90 MINUTOS DEL SUEÑO
Juventud Unida va por el ascenso al Federal A tras una sólida campaña
El conjunto albiceleste enfrentará este domingo a Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), ganador de la Región Litoral Norte, por uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A. El partido se disputará desde las 18 en el estadio de Mitre de Santiago del Estero, con arbitraje de Matías Billione Carpio.
Juventud Unida construyó con autoridad la campaña que hoy lo tiene en la final por los ascensos del Torneo Federal Regional Amateur. El equipo de Miguel Fullana fue de menor a mayor en el certamen, combinó solidez defensiva, fluidez en la generación de juego y carácter en los cruces decisivos para convertirse en el ganador de la Región Litoral Sur, que reunió a 36 clubes de Entre Ríos y Santa Fe
En la fase de grupos marcó el pulso desde el inicio. Debutó con un contundente 3-0 ante Parque Sur y luego sumó un valioso triunfo como visitante frente a Unión y Fraternidad de San Salvador por 2-0. En la tercera fecha volvió a imponerse con claridad, esta vez 2-0 ante Atlético Villa Elisa, y cerró la primera rueda invicto.
En la segunda vuelta reafirmó su dominio: igualó sin goles ante Parque Sur como visitante, goleó 4-0 a Unión y Fraternidad en “La Vía” y selló la clasificación. Cerró la primera fase con un 1-0 fuera de casa frente a Atlético Villa Elisa. La etapa clasificatoria lo encontró firme, con el arco en cero en cuatro de los seis partidos y con una diferencia de gol que marcó distancias.
En octavos de final dio un golpe de autoridad. En la ida venció 3-0 a Lanús como visitante y en la revancha, que no se disputó por la no presentación del plantel rival tras incidentes a la llegada entre integrantes de su delegación e hinchas locales, el Tribunal de Disciplina confirmó la serie a su favor, con un global de 4-0.
Los cuartos de final exigieron carácter. Tras caer 2-0 en la ida ante Defensores del Pronunciamiento, Juventud revirtió la historia en su estadio con otro 2-0 que igualó la serie. El encuentro fue suspendido a los 39 minutos del segundo tiempo por agresión al árbitro Maximiliano Durán por parte de jugadores visitantes y posteriormente el Tribunal dio por ganador al conjunto albiceleste, sellando el pase a semifinales.
En esa instancia mostró madurez competitiva. Superó a Sanjustino con un doble 1-0, tanto en la ida como en la vuelta, en una serie cerrada donde prevaleció el orden táctico y la diferencia no fue mayor por la falta de contundencia.
En la final regional, el equipo dio un golpe determinante en el partido de ida al imponerse 3-1 sobre Ben Hur –que con 12 triunfos consecutivos e invicto- en Gualeguaychú, resultado que marcó el rumbo de la serie. En la revancha cayó 1-0 como visitante, pero la diferencia obtenida en el primer encuentro le permitió sostener la ventaja en el global y asegurar la clasificación a la final por el ascenso.
A lo largo del torneo, el equipo sostuvo una regularidad que explica su presente: ganó con autoridad cuando debió hacerlo, respondió en escenarios adversos y mostró solidez defensiva como uno de sus principales argumentos. Hoy, ese recorrido lo encuentra frente a la posibilidad concreta de regresar a la tercera categoría del fútbol argentino.
Miguel Fullana apuesta al mismo equipo por cuarta vez
El entrenador de Juventud Unida no realizará modificaciones para la gran final de esta tarde y repetirá los mismos once que vienen jugando desde la revancha ante Sanjustino en semifinales. Es decir: César Horst en el arco; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel y Federico López en la defensa; Leandro Larrea, Facundo Britos, Santiago Benítez y Sergio Olano en el mediocampo; y Marcelo Olivera junto a Maximiliano Solari en la delantera.
Por su parte, Joaquín Espíndola, técnico de Defensores de Puerto Vilelas, también repetirá la formación que viene de eliminar a Guaraní Antonio Franco en la final de la Región Litoral Norte, con un global de 2-1. El conjunto chaqueño formará con: Leandro Ledesma; Cristian Tabaqui, Nahuel Molina, Willians Fernández y Lautaro Remotti; Leonardo Navarro, Gonzalo Ríos y Rodrigo Montenegro; Gustavo Carballo, Enzo Niz y Jonathan Canario.