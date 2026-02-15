Juventud Unida construyó con autoridad la campaña que hoy lo tiene en la final por los ascensos del Torneo Federal Regional Amateur. El equipo de Miguel Fullana fue de menor a mayor en el certamen, combinó solidez defensiva, fluidez en la generación de juego y carácter en los cruces decisivos para convertirse en el ganador de la Región Litoral Sur, que reunió a 36 clubes de Entre Ríos y Santa Fe

En la fase de grupos marcó el pulso desde el inicio. Debutó con un contundente 3-0 ante Parque Sur y luego sumó un valioso triunfo como visitante frente a Unión y Fraternidad de San Salvador por 2-0. En la tercera fecha volvió a imponerse con claridad, esta vez 2-0 ante Atlético Villa Elisa, y cerró la primera rueda invicto.

Facundo Bitos anotó el primer gol de Juventud en el torneo, en el 3-0 vs. Parque Sur. Crédito: MR Fotografía.

En la segunda vuelta reafirmó su dominio: igualó sin goles ante Parque Sur como visitante, goleó 4-0 a Unión y Fraternidad en “La Vía” y selló la clasificación. Cerró la primera fase con un 1-0 fuera de casa frente a Atlético Villa Elisa. La etapa clasificatoria lo encontró firme, con el arco en cero en cuatro de los seis partidos y con una diferencia de gol que marcó distancias.

En octavos de final dio un golpe de autoridad. En la ida venció 3-0 a Lanús como visitante y en la revancha, que no se disputó por la no presentación del plantel rival tras incidentes a la llegada entre integrantes de su delegación e hinchas locales, el Tribunal de Disciplina confirmó la serie a su favor, con un global de 4-0.

Puede interesarte

Los cuartos de final exigieron carácter. Tras caer 2-0 en la ida ante Defensores del Pronunciamiento, Juventud revirtió la historia en su estadio con otro 2-0 que igualó la serie. El encuentro fue suspendido a los 39 minutos del segundo tiempo por agresión al árbitro Maximiliano Durán por parte de jugadores visitantes y posteriormente el Tribunal dio por ganador al conjunto albiceleste, sellando el pase a semifinales.

En esa instancia mostró madurez competitiva. Superó a Sanjustino con un doble 1-0, tanto en la ida como en la vuelta, en una serie cerrada donde prevaleció el orden táctico y la diferencia no fue mayor por la falta de contundencia.

Crédito: MR Fotografía.

En la final regional, el equipo dio un golpe determinante en el partido de ida al imponerse 3-1 sobre Ben Hur –que con 12 triunfos consecutivos e invicto- en Gualeguaychú, resultado que marcó el rumbo de la serie. En la revancha cayó 1-0 como visitante, pero la diferencia obtenida en el primer encuentro le permitió sostener la ventaja en el global y asegurar la clasificación a la final por el ascenso.

Puede interesarte

A lo largo del torneo, el equipo sostuvo una regularidad que explica su presente: ganó con autoridad cuando debió hacerlo, respondió en escenarios adversos y mostró solidez defensiva como uno de sus principales argumentos. Hoy, ese recorrido lo encuentra frente a la posibilidad concreta de regresar a la tercera categoría del fútbol argentino.

Miguel Fullana apuesta al mismo equipo por cuarta vez

El entrenador de Juventud Unida no realizará modificaciones para la gran final de esta tarde y repetirá los mismos once que vienen jugando desde la revancha ante Sanjustino en semifinales. Es decir: César Horst en el arco; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel y Federico López en la defensa; Leandro Larrea, Facundo Britos, Santiago Benítez y Sergio Olano en el mediocampo; y Marcelo Olivera junto a Maximiliano Solari en la delantera.

Por su parte, Joaquín Espíndola, técnico de Defensores de Puerto Vilelas, también repetirá la formación que viene de eliminar a Guaraní Antonio Franco en la final de la Región Litoral Norte, con un global de 2-1. El conjunto chaqueño formará con: Leandro Ledesma; Cristian Tabaqui, Nahuel Molina, Willians Fernández y Lautaro Remotti; Leonardo Navarro, Gonzalo Ríos y Rodrigo Montenegro; Gustavo Carballo, Enzo Niz y Jonathan Canario.