Juventud Unida buscará cortar una racha de doce años sin títulos en el ámbito liguero. Llega al duelo ante el conjunto sabalero con una ventaja de seis puntos sobre sus inmediatos perseguidores, Deportivo y Juventud Urdinarrain. Este último empató sorpresivamente el último domingo sin goles como local ante Camioneros —el último de la tabla con apenas cinco unidades—, lo que dejó al Decano a solo un punto de asegurarse la coronación.

El último campeonato de liga que cosechó el conjunto albiceleste fue el Torneo Clausura 2014, aunque posteriormente ganó tres ediciones de la Copa Gualeguaychú (2022, 2024 y 2026).

Por su parte, Pueblo Nuevo transita una campaña irregular y se ubica noveno entre doce equipos con 23 unidades. Si bien tiene una ventaja de 11 puntos sobre Defensores del Oeste (el equipo que hoy estaría perdiendo la categoría), necesita sumar para no empezar comprometer con la zona roja en la tabla general del descenso.

Choque trascendental en Sub 23

La jornada en el estadio de “La Vía” comenzará temprano. Desde las 19 horas se jugará el encuentro de la categoría Sub 23, protagonizado también por ambos clubes, que son los grandes animadores del certamen. Pueblo Nuevo lidera la tabla con 42 puntos y Juventud Unida es su escolta con 38, cuando restan nueve unidades en disputa.

Los campeones post última coronación de Juventud Unida

Apertura 2015: Juventud Urdinarrain

Clausura 2015: Juventud Urdinarrain

Apertura 2016: Central Entrerriano

Clausura 2016: Central Entrerriano

Apertura 2017: Deportivo Urdinarrain

Clausura 2017: Juventud Urdinarrain

Apertura 2018: Deportivo Urdinarrain

Clausura 2018: Juventud Urdinarrain

Apertura 2019: Defensores del Oeste

Clausura 2019: Central Larroque

Apertura 2020: No se disputó por la pandemia

Clausura 2020: No se disputó por la pandemia

Apertura 2021: No se disputó por la pandemia

Torneo largo 2021/22: Central Larroque

Clausura 2022: Central Larroque

Apertura 2023: Deportivo Urdinarrain

Clausura 2023: Deportivo Urdinarrain

Apertura 2024: Deportivo Urdinarrain

Clausura 2024: Deportivo Urdinarrain

Apertura 2025: Juventud Urdinarrain

Clausura 2025: Central Larroque