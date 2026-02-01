Juventud Unida recibirá esta noche, desde las 21, a Ben Hur de Rafaela en el partido de ida de la final de la Región Litoral Sur del Torneo Federal Amateur. El ganador de la serie avanzará al cruce decisivo por el ascenso al Torneo Federal A, frente al vencedor de la Región Litoral Norte.

Al igual que en la temporada pasada, el conjunto albiceleste y el equipo rafaelino vuelven a encontrarse en la definición regional que agrupa a los clubes entrerrianos y santafesinos de la cuarta categoría del fútbol argentino. Sin embargo, a diferencia de aquella serie disputada hace un año, esta vez la llave comenzará en el estadio de La Vía y se cerrará en el “Néstor Zenclussen” de Rafaela.

En la edición anterior, Ben Hur se impuso por penales y luego logró el ascenso tras vencer 1-0 a Desamparados de San Juan en la final. Ahora, Juventud buscará revancha y alcanzar por primera vez, en su tercera participación en el certamen, el partido decisivo por el salto de categoría.

El desafío no será sencillo: el conjunto rafaelino llega con una racha perfecta de 12 victorias consecutivas en el torneo. No obstante, el equipo de Gualeguaychú también exhibe números sólidos, con nueve triunfos, un empate y una sola derrota, sufrida por 2-0 ante Defensores de Pronunciamiento en la ida de los cuartos de final, en el único encuentro en el que recibió goles en la competencia.

Crédito: MR Fotografía

En la antesala de esta final, Ahora ElDía dialogó con el entrenador de Juventud, Miguel Fullana, quien se mostró confiado y sereno de cara al cruce. “Llegamos bien. Hicimos una buena serie, tanto en la ida como en la vuelta, contra Sanjustino. Allá pudimos imponer condiciones y eso nos dio tranquilidad. Si bien nos costó convertir y el gol llegó recién sobre el final, dominamos el juego. Ahora las expectativas están puestas en este nuevo encuentro ante un rival que viene invicto, pero con todas las ganas e ilusiones para afrontar este desafío”, expresó.

Juventud viene de eliminar a Sanjustino tras imponerse por 1-0 en ambos partidos, en una serie donde fue superior, especialmente como visitante, aunque debió sufrir hasta el final por la falta de efectividad frente al arco.

Consultado sobre esa situación, Fullana reconoció: “Un poco preocupa y un poco tranquiliza. Crear situaciones no es fácil en el fútbol y eso me pone contento. Después trabajamos para ajustar lo que nos falta en la definición. Debemos ser más efectivos, pero estamos tranquilos y ocupados en mejorar eso”.

El DT también analizó a Ben Hur, un rival que conoce bien por su recorrido en el fútbol santafesino: “Es un equipo duro, con tres centrales altos, dos volantes que son el eje del equipo -uno más de contención y otro de salida- y un juego que se basa mucho en los centros al nueve y las subidas por afuera. Nosotros trabajamos esos detalles para cuando perdamos la pelota quedar siempre bien parados”.

Crédito: MR Fotografía

Sobre las claves para hacerse fuerte en el partido de ida, señaló: “Tenemos un estilo de juego basado en salir con la pelota en los pies, con buena pegada de los delanteros y los volantes externos. En el juego asociado es donde más nos destacamos y creemos que ahí podemos marcar la diferencia”.

Y añadió: “Somos un equipo con una dinámica pensada, pero también sabemos que habrá momentos de correr y retroceder. Enfrentamos a un rival complejo, por eso tenemos que intentar dominar el juego la mayor parte del partido y evitar que nos lastimen de contra”.

Por último, Fullana se refirió a cómo vive el plantel esta instancia decisiva: “Las expectativas son ajenas a nosotros. Pensamos siempre en el próximo partido, en el día a día. No miramos más allá de este encuentro y estamos preparados para representar de la mejor manera al club”.

Mismos once en ambos equipos

Miguel Fullana repetirá la formación que utilizó el domingo pasado en la visita a Sanjustino, con la única novedad en el banco de suplentes: el posible regreso del centrodelantero Alan Murialdo, ya recuperado de un fuerte golpe en la rodilla sufrido en el partido de ida de las semifinales.

Por su parte, Carlos Trullet, entrenador de Ben Hur, también apostará por los mismos nombres que iniciaron el triunfo 1-0 como local ante Puerto San Martín Fútbol Club, resultado que le permitió al conjunto rafaelino avanzar a esta instancia con un global de 3-1.

-Probables formaciones y otros detalles del encuentro-

Juventud Unida: César Horst; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel y Federico López; Leandro Larrea, Facundo Britos, Santiago Benítez y Sergio Olano; Marcelo Olivera y Maximiliano Solari. DT: Miguel Fullana.

Ben Hur: Matías Astrada; Franco Villalba, Facundo Jofre, Rodrigo López Alba, Elías Medeiro y Ramiro Contrera; Lautaro Fleita, Leandro Sola y Sebastián Jiménez; Kevin Velázquez y Juan Bono. DT: Carlos Trullet.

Hora de inicio: 21.

Árbitro: Leandro Domínguez (Oncativo, Córdoba).

Estadio: Juventud Unida.

Cruces definidos para las finales por los ascensos

En las últimas horas, el Consejo Federal, organismo que regula el certamen, dio a conocer los emparejamientos para las finales por los cuatro ascensos al Torneo Federal A, que se disputarán a partido único y en cancha neutral el próximo 15 de febrero.

El ganador de la Región Litoral Sur -Juventud Unida o Ben Hur. se medirá con el vencedor de la Región Litoral Norte, que saldrá del cruce entre Guaraní Antonio Franco de Posadas y Defensores de Puerto Vilelas.

Además, el vencedor de la Región Centro (Central Argentino de La Banda o General Paz Juniors de Córdoba) enfrentará al de la Región Norte (Tucumán Central); el de la Región Cuyo (Fadep de Mendoza o Sportivo Estudiantes de San Luis) se cruzará con el de la Región Patagónica (Boxing Club de Río Gallegos o La Amistad de Cipolletti); mientras que el ganador de la Región Bonaerense Pampeana Sur (Ferro de General Pico o Racing de Olavarría) jugará ante el de la Región Pampeana Bonaerense Norte (Colón de Chivilcoy o Escobar Fútbol Club).