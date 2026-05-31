La novena fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” quedó marcada por el récord histórico que batió Juventud Unida desde que se tienen registros oficiales: logró su noveno triunfo en igual cantidad de presentaciones. De esta manera, superó la marca de ocho éxitos en fila que ostentaba Juventud Urdinarrain en el Apertura 2015, una racha que casualmente se había cortado en la novena jornada ante su homónimo de Gualeguaychú.

En un trámite friccionado y peleado en la mitad de la cancha, el conjunto albiceleste fue superior a su par rojo -sobre todo en el segundo tiempo- y transformó en figura al arquero Nicolás Migueles. Sin embargo, la apertura del marcador llegó tras la gran polémica de la tarde: a los 41 minutos del complemento, Laureano Doello recibió en el área por derecha, enganchó hacia adentro ante la marca de Ramiro Beltzer y cayó en el área. El árbitro colonense Daniel Figueroa sancionó penal al interpretar un agarrón arriba que pareció inexistente.

Crédito: MR Fotografía.

Tras la decisión, el plantel de Independiente protestó de forma vehemente ante el juez principal y el asistente 1, Emmanuel Gómez, una situación que derivó en las expulsiones del entrenador Diego Collazo y de su colaborador Sergio Giménez. A Federico López poco le importó el contexto y, con un zurdazo cruzado y esquinado, marcó el único tanto de la tarde. Con este resultado, Juventud Unida alcanzó los 27 puntos y mantuvo las 7 unidades de distancia sobre su inmediato perseguidor, Juventud Urdinarrain.

El resto de la fecha

En otros encuentros de la jornada, el conjunto del departamento (Juventud Urdinarrain) derrotó como visitante por 3-2 a Defensores del Oeste, que no logra levantar cabeza y se hunde en los puestos de descenso. Por su parte, Deportivo Urdinarrain volvió a sumar de a tres luego de varias jornadas y firmó su primera victoria en el regreso de Norberto Acosta como entrenador, al vencer 2-0 como local a Camioneros.

Otro que cortó una racha adversa fue Sarmiento, que en su estadio derrotó 3-0 a Central Larroque. Finalmente, en el restante triunfo visitante de la tarde, La Vencedora dio la sorpresa en el Parque Unzué al vencer a Central Entrerriano por 1-0.

Resultados

Torneo Clausura – Primera A

Fecha 9

Sábado

Pueblo Nuevo 1 (Guillermo Aguilar)

Unión del Suburbio 1 (Lucas Crisnejo)

Domingo

Estadio Municipal

Independiente 0

Juventud Unida 1 (Federico López)

Defensores del Oeste 2 (Carlos Soria y Nahuel Imas)

Juventud Urdinarrain 3 (Bruno Ramírez x2 y Rodrigo Báez)

Deportivo Urdinarrain 2 (Franco Lonardi y Dylan Larrea)

Camioneros 0

Sarmiento 2 (Sebastián Barrios y Mauro Segovia)

Central Larroque 0

Central Entrerriano 0

La Vencedora 1 (Ramiro Echepare)

Posiciones

1° Juventud Unida 27

2° Juventud Urdinarrain 20

3° Independiente 15

4° Deportivo Urdinarrain 13

5° La Vencedora 13

6° Central Larroque 12

7° Central Entrerriano 12

8° Pueblo Nuevo 11

9° Unión del Suburbio 10

10° Sarmiento 10

11° Defensores del Oeste 4

12° Camioneros 3

Goleadores

Ramiro Echepare (La Vencedora) 6

Lucas Crisnejo (Unión del Suburbio) 5

Agustín Solís (Juventud Unida) 5

Gabriel Thea (Juventud Urdinarrain) 5

Lautaro Weitzel (Central Entrerriano) 5

Guillermo Aguilar (Pueblo Nuevo) 4

Sergio Olano (Juventud Unida) 4

Gastón Palacios (Juventud Urdinarrain) 4

Bruno Ramírez (Juventud Urdinarrain) 4

Lautaro Viale (Central Larroque) 4

Próxima fecha

Pueblo Nuevo vs. Juventud Unida

Camioneros vs. Juventud Urdinarrain

Deportivo Urdinarrain vs. Sarmiento

Independiente vs. Central Larroque

Central Entrerriano vs. Unión del Suburbio

Defensores del Oeste vs. La Vencedora