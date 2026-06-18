El equipo albiceleste derrotó 2 a 1 al conjunto sabalero en el barrio del Frigorífico y marcha como líder del Torneo Apertura de la A. Agustín Solís y Agustín Benedetti convirtieron los goles decanos. Esta noche cierran la fecha Sarmiento e Independiente en el Estadio Municipal.

El compromiso había sido postergado semanas atrás debido al fallecimiento del padre de Víctor Churruarín, presidente de Pueblo Nuevo. Una vez disputado el encuentro, el Decano no dejó pasar la oportunidad de seguir ampliando su dominio en el campeonato y reafirmó su liderazgo absoluto.

Tras un comienzo equilibrado, Juventud logró abrir el marcador a los 24 minutos de la etapa inicial. Luego de una falta cometida sobre Sergio Olano, Federico López ejecutó un tiro libre que encontró el desvío de Agustín Solís, suficiente para descolocar al arquero Eduardo Cano y establecer el 1 a 0.

Antes de esa acción, el equipo visitante ya había insinuado peligro con una buena combinación entre López y Daniel Acosta, aunque Cano respondió de manera eficaz para mantener su arco en cero. Del otro lado, Pueblo Nuevo también tuvo sus oportunidades y generó preocupación con un disparo de Lautaro Palacios desde media distancia que fue controlado por Luka Soto.

El conjunto local intentó reaccionar rápidamente luego de quedar en desventaja. Andrés Rojas dispuso de una ocasión clara para igualar, pero nuevamente apareció Soto para evitar la caída de su valla con una intervención decisiva.

Cuando el primer tiempo se acercaba a su final, Juventud volvió a golpear. A los 41 minutos, un envío largo del arquero Soto fue prolongado por Solís y dejó a Agustín Benedetti mano a mano con Cano. El atacante superó al guardameta y definió sin oposición para ampliar la diferencia y llevar tranquilidad a los dirigidos por Daniel Waldner.

En el complemento, Pueblo Nuevo asumió mayores riesgos y adelantó sus líneas con la intención de descontar. Esa búsqueda generó espacios para las réplicas del líder, aunque los visitantes no consiguieron capitalizar las oportunidades para liquidar el partido.

Uno de los intentos más peligrosos del conjunto sabalero llegó mediante un tiro libre de Rubén Piaggio, que exigió una gran respuesta de Soto para enviar la pelota al córner.

La insistencia del dueño de casa tuvo recompensa a los 35 minutos de la segunda parte. Lucas Galli sacó un potente remate desde fuera del área que sorprendió al arquero visitante y se transformó en el descuento que renovó las esperanzas locales.

Los minutos finales mostraron a Pueblo Nuevo volcado al ataque en procura del empate, mientras Juventud se replegó para defender la ventaja y apostó a las transiciones rápidas. Sin embargo, el marcador ya no volvería a modificarse.