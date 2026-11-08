Juventud Unida comienza una nueva instancia en su sueño por el ascenso del Torneo Regional Federal Amateur al Torneo Federal A. Por la ida de las semifinales de la Región Litoral Sur, el conjunto albiceleste se medirá con un viejo conocido como lo es Atlético Paraná, a quien enfrentó en todas las categorías de ascenso del fútbol argentino e incluso en dos ediciones de este certamen.

El equipo dirigido por Daniel Waldner llega a esta instancia tras lograr una sufrida clasificación en los penales frente a Social Achirense, después de caer como local por 1-0 (2-2 en el global) e imponerse en la definición desde los 12 pasos por 5 a 3.

Por su parte, Atlético Paraná viene de eliminar a su coterráneo Atlético Neuquen tras haberle ganado los dos partidos de la serie (3-0 como local y 1-0 de visitante). El Decano paranaense llega invicto en el torneo, ya que también venció a Defensores de Pronunciamiento en los dos encuentros de octavos de final y superó la primera fase en el segundo lugar de su zona, con un saldo de tres triunfos y tres empates.

En cuanto al equipo que planifica Daniel Waldner para esta tarde, no habría sorpresas y serían los mismos once que arrancaron la revancha con Achirense, aunque podría ingresar Joaquín Acevedo para darle más equilibrio a la mitad de la cancha; en ese caso, saldría Luciano Maidana o Sergio Olano.

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En definitiva, Juventud saldría a la cancha con Francisco Peralta en el arco; Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro y Federico López en defensa; Sergio Olano, Aramís Serafini, Facundo Maldonado y Luciano Maidana en el mediocampo; Agustín Benedetti y Damián De Hoyos en la delantera.

Por el lado de Atlético, su entrenador Nicolás Suárez no confirmó el equipo, aunque en una entrevista con Elonce Radio & Streaming FM 98.7 elogió al rival: “Sé que son un equipo de hombres, tienen jerarquía, han incorporado bien. Nosotros también estamos firmes con nuestra convicción y trataremos de ir paso a paso como venimos para pasar de fase”.

Juventud Unida y Atlético Paraná se enfrentaron en distintas categorías de los torneos de ascenso, como el Argentino B, el Argentino A y la B Nacional. También se cruzaron en cuatro oportunidades en el Torneo Regional Federal Amateur, con un balance favorable al conjunto albiceleste.

En la temporada 2023/24 se midieron en los cuartos de final, instancia en la que el equipo albiceleste consiguió la clasificación por penales en Paraná, luego de igualar 1-1 en Gualeguaychú y 0-0 en la revancha. En la edición siguiente volvieron a encontrarse, esta vez en los octavos de final, con una clasificación más holgada del León, que se impuso 5-2 como local y empató 2-2 en el estadio Pedro Mutio.

Colón y Ben Hur se enfrentan por la otra llave

En la otra semifinal de la Región Litoral Sur, protagonizada por dos equipos santafesinos, Colón de San Justo recibirá, desde las 18, a Ben Hur de Rafaela. El encuentro contará con árbitros de la Liga Esperancina, con Gustavo Zamora como juez principal.