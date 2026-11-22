Juventud Unida visitará este domingo a Colón de San Justo, representante de la Liga Santafesina de Fútbol, por el partido de ida de la final de la Región Litoral Sur, instancia que definirá al ganador que disputará el cruce decisivo por el ascenso al Federal A frente al vencedor de otra región.

El conjunto albiceleste llega a esta instancia tras vencer como local por penales 5 a 3 a Atlético Paraná, luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos y en el global, en un partido caliente que incluyó la expulsión del entrenador Daniel Waldner por una supuesta agresión a un rival en un encontronazo cerca del banco de suplentes, según el informe del árbitro Facundo Fogliatti.

El director técnico recibió una dura sanción de cuatro partidos, por lo que no podrá dirigir al equipo dentro del campo de juego en lo que queda del torneo, aunque desde la dirigencia son optimistas en poder bajar la pena, ya que entienden que en las imágenes no se observa tal agresión.

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En cuanto al equipo y después de la floja actuación en la revancha con Atlético Paraná, Waldner y su cuerpo técnico analizan variantes, por lo que habrá que esperar hasta la planilla oficial, minutos antes del partido. Un probable once inicial sería con Francisco Peralta en el arco; Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro y Federico López en el fondo; Alexis Reynoso o Sergio Olano; Aramís Serafini, Joaquín Acevedo y Luciano Maidana en la mitad de la cancha; Jorge Rossi o Agustín Benedetti y Damián De Hoyos.

El plantel de Juventud tuvo su último entrenamiento ayer por la mañana y a las 13, luego del almuerzo, partió rumbo a San Justo, donde pasó la noche de cara al partido de esta tarde en el estadio Mercedes Alesso de Bieler.