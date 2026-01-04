El Torneo Federal Regional Amateur continúa su curso y este domingo se pondrán en marcha los cuartos de final de la Región Litoral Sur, instancia que tiene a Juventud Unida como uno de los principales candidatos a pelear por el ascenso.

El Decano superó sin sobresaltos la fase de grupos y luego dejó en el camino a Lanús de Concepción del Uruguay, con un global de 4-0, tras el fallo del Tribunal de Disciplina por la no presentación del conjunto granate en el encuentro de vuelta. De esta manera, el conjunto dirigido por Miguel Fullana se metió entre los ocho mejores de la región.

En cuartos de final, el rival será un viejo conocido. Defensores de Pronunciamiento, dirigido por Hernán Orcellet, fue adversario de Juventud durante cuatro temporadas en el Torneo Federal A, categoría a la que ambos aspiran regresar. El equipo de Gualeguaychú descendió en 2022 y transita su tercera participación consecutiva en el Regional Amateur, mientras que el Depro perdió sucumbió en 2024 y afronta su primera experiencia en este certamen.

Ambos conjuntos llegan invictos a esta instancia, aunque Juventud presenta un registro destacado: su arquero César Horst todavía no recibió goles en los siete partidos que disputó. En cuanto al armado del equipo, Fullana deberá realizar una variante obligada con relación al último encuentro oficial, jugado el 7 de diciembre, cuando el Decano se impuso 3-0 como visitante ante Lanús.

El delantero paraguayo Luis Felipe Rivarola dejó el plantel tras firmar contrato con Deportivo Maipú de Mendoza y continuará su carrera en la Primera Nacional. En su lugar, el correntino Maximiliano Solari, ya recuperado de un esguince de codo sufrido durante la fase de grupos, aparece como la principal alternativa, ya que Alan Murialdo —refuerzo incorporado antes de fin de año— llegó recientemente y cuenta con poco rodaje futbolístico.

El probable equipo para visitar al Depro sería con Horst en el arco; Nicolás Trejo, Matías Labaroni, Damián Zadel y Federico López en defensa; Iván Esquivel, Facundo Britos, Santiago Benítez y Sergio Olano en el mediocampo; y Marcelo Olivera junto a Solari en la delantera.

-Probables formaciones y otros detalles del encuentro-

Depro: Ramiro Baró; Carlos Curcho, Damián Sánchez, Nicolás Gómez y Maximiliano Villagrán; Diego Allende, Emmanuel Piñón, Yair Gurnel y Damián Baltoré; Nicolás Germanier y Julián Viollaz. DT: Hernán Orcellet

Juventud Unida: César Horst; Nicolás Trejo, Matías Labaroni, Damián Zadel y Federico López; Iván Esquivel, Facundo Britos, Santiago Benítez y Sergio Olano; Marcelo Olivera y Maximiliano Solari. DT: Miguel Fullana

Hora de inicio: 20 horas

Árbitro: José Sandoval (Concordia)

Asistentes: Guido Córdoba y Martín Leiva (Concordia).

Cuarto árbitro: Brisa Zapata (Concordia).

Estadio: Delio Esteban Cardozo