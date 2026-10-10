Juventud Unida visitará esta tarde a Don Bosco de Paraná, desde las 16, en el encuentro de ida de los octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto albiceleste comenzará así su camino en la etapa de eliminación directa, con el objetivo de avanzar en la competencia que otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A. El partido se disputará en el estadio Carlos Federik, con el arbitraje del santafesino Joaquín Urbani.

El Decano llega a esta instancia después de completar una fase clasificatoria sin derrotas. Sumó 14 puntos sobre 18 posibles, producto de cuatro victorias y dos empates, terminó como puntero de la Zona 7 y fue el mejor primero de todos los grupos de la Región Litoral Sur. Su rival, en cambio, consiguió la clasificación como uno de los dos mejores terceros de la región, con cuatro unidades, una victoria, un empate y cuatro derrotas.

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En la previa del cruce, el director técnico de Juventud Unida, Daniel Waldner, analizó el rendimiento del equipo durante la primera fase, los aspectos que debe corregir de cara a los playoffs, las características del rival y las incorporaciones del delantero Damián De Hoyos y el defensor Dante Verón para afrontar la etapa decisiva del certamen.

“Hicimos una buena primera fase, pero sigo viendo que el techo del equipo está lejos. Fue una preparación atípica: cuando arrancó la zona de grupos estábamos jugando instancias muy importantes del Torneo Apertura de la Liga local, así que tuvimos que repartir energías y no fue sencillo. Aun así cumplimos los objetivos. Lo que más tranquilidad me da es el margen de mejora que tenemos; como te dije, el techo está lejos”, destacó sobre el desempeño del equipo en los seis partidos iniciales.

Crédito: MR Fotografía.

En ese sentido, de cara a los cruces eliminatorios, puntualizó: “Siempre hay aspectos a mejorar, sobre todo en la faceta defensiva. Somos un equipo con jerarquía y, si logramos la solidez por la que estamos trabajando, en ataque vamos a seguir generando muchas situaciones de gol por encuentro. También tenemos que corregir el tema disciplinario, ya que hubo partidos que se nos complicaron por expulsiones. En este tipo de torneos no podés dar ventajas: un mal partido te puede tirar abajo todo lo que venís construyendo. Después, el equipo mostró pasajes muy buenos durante la primera ronda y salió de situaciones adversas con un gran carácter”.

Don Bosco, el rival de esta tarde, tuvo una fase clasificatoria más irregular, aunque Waldner advirtió sobre sus principales virtudes. El entrenador albiceleste conoce el fútbol de la capital entrerriana, donde nació y se formó como técnico, y también a varios integrantes del plantel paranaense.

“Es un equipo fuerte, con buen juego aéreo y transiciones rápidas. Conozco a varios de sus jugadores porque los dirigí cuando estuve en Belgrano de Paraná, y son buenos futbolistas. Va a ser una llave compleja”, señaló.

El DT también remarcó que los antecedentes de la primera fase quedan al margen cuando comienzan los playoffs y que cada equipo debe afrontar la serie con la misma concentración, independientemente de los puntos acumulados.

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“Lo que hicimos en la primera fase ya no cuenta, y tampoco los puntos con los que llega cada uno. Tenemos que estar muy concentrados y entender que es una serie de 180 minutos, en la que hay que saber manejar cada momento que se presente”, expresó.

Por último, Waldner se refirió a la llegada de los dos refuerzos para esta instancia: el delantero Damián De Hoyos y el defensor Dante Verón.

“Damián es un jugador de mucha trayectoria. Jugó en el ascenso, en la B Nacional y en Chile, y es un centrodelantero de referencia que viene a aportar experiencia y profesionalismo. Dante es un marcador central que viene de hacer un gran torneo en el Federal A con Atlético Escobar y de conseguir el ascenso en esta misma categoría a principios de año. Estamos muy contentos con las dos incorporaciones, creo que nos van a potenciar”, valoró.

¿Equipo que gana no se toca?

Sin confirmación oficial, Daniel Waldner se inclinaría por repetir la formación que comenzó el último domingo en la goleada por 8-0 sobre Sauce de Colón.

Luciano Maidana, quien regresó a la titularidad en ese encuentro, respondió con una buena actuación y abrió el marcador al minuto y medio de juego. Por su parte, Sergio Olano se ubicó sobre la banda derecha, a perfil cambiado, y se destacó por su desequilibrio ofensivo. Su rendimiento lo posicionó entre los puntos más altos del equipo, por lo que Joaquín Acevedo, titular en los primeros cinco partidos de la fase clasificatoria, esperaría su oportunidad en el banco de suplentes.

De esta manera, la probable formación de Juventud Unida para el encuentro de esta tarde sería con Francisco Peralta en el arco; Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro y el capitán Federico López en la defensa; Sergio Olano, Aramís Serafini, Facundo Maldonado y Luciano Maidana en el mediocampo; y Jorge Rossi y Agustín Benedetti en la delantera. Este último es el máximo goleador del equipo en el certamen, con seis tantos.

Don Bosco: su presente y el camino al Regional

Don Bosco afronta el Regional Federal Amateur 2026/27 como uno de los cuatro representantes de Paraná, junto con Atlético Paraná, Atlético Neuquén y Belgrano. Su participación en el certamen no se originó en la obtención del título de la Liga Paranaense durante 2025, sino que ingresó como invitado.

En la temporada pasada, el conjunto paranaense cumplió una destacada actuación en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol, en el que finalizó segundo en la fase clasificatoria, con 28 puntos en 14 partidos, por detrás de Patronato.

En el actual campeonato liguista, Don Bosco terminó segundo en la primera fase, con 39 puntos, y ocupa el tercer puesto en la segunda instancia, que tiene un partido pendiente de disputa.

El equipo es dirigido por Diego Di Persia, exjugador de la institución, quien también dirigió en las divisiones inferiores

Octavos de final – Ida

Región Litoral Sur

Entre Ríos

Sábado 10

16hs. Don Bosco – Juventud Unida

Domingo 11

16hs. Defensores de Pronunciamiento – Atlético Paraná

16hs. Recreativo San Jorge (Villa Elisa) –Neuquen (Paraná)

17hs. Social Achirense – Comunicaciones (Concordia)

Santa Fe

Domingo 11

16hs. Studebaker (Venado Tuerto) – Juventud (Esperanza)

16hs. Cosmos (Santa Fe) – Ben Hur (Rafaela)

17hs. Sanjustino– Los Andes (Alcorta)

19hs. Atlético San Jorge – Colón (San Justo)