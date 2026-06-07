FÚTBOL DEPARTAMENTAL
Juventud Unida visita a Pueblo Nuevo en busca de prolongar su racha de victorias
El conjunto albiceleste marcha como líder con puntaje ideal en el Torneo Apertura de Primera “A” y esta tarde irá por la décima victoria en fila, en uno de los encuentros que animarán este domingo la fecha 10.
Juventud Unida suma diez triunfos en igual cantidad de presentaciones, con 19 goles a favor y uno no solo en contra, buscará extender su andar arrollador, cuando visite a Pueblo Nuevo en el estadio “La Ciudadela”.
El equipo dirigido por Daniel Waldner viene de vencer a Independiente por 1-0, mientras que el Sabalero de igualar en el clásico con Unión del Suburbio por 1-1, en un encuentro disputado también en su cancha de la zona del Frigórifico.
En los otros encuentros de la jornada, Juventud Urdinarrain, único escolta, a siete de la punta, será visitante en el estadio Edgardo Páez frente a Camioneros, que marcha último, Deportivo Urdinarrain recibirá en el “Teodoro Treisse” a Sarmiento y Central Entrerriano hará lo propio en el “Julio Colazzo” frente a Unión del Suburbio. Todos los encuentros se jugarán desde las 15.15 horas.
Por su parte, en el estadio Municipal habrá doble jornada. A las 14.15, Independiente será local ante Central Larroque, mientras que a partir de las 20.30 Defensores del Oeste oficiará de anfitrión frente a La Vencedora.
También este domingo se completará la novena fecha del Torneo Apertura de la B “Luis ‘Cuya’ Gauna”, que marcará el comienzo de la segunda vuelta. En el estadio Vicente Procura de Pueblo Belgrano, Black River recibirá a Sporting, líder de la divisional.
Su escolta Sportivo Larroque será local en el “Víctor Santángelo” frente a Isleños Independientes, mientras que en los otros encuentros, Atlético Sur enfrentará en cancha de Unión del Suburbio a Deportivo Gurises, en el choque entre penúltimo y el último, y en el estadio de Sarmiento, Defensores del Sur cotejará con Cerro Porteño. Todos los partidos se jugarán a partir de 15.15.
Anoche, en el partido que abrió la fecha en el estadio Municipal, Juvenil del Norte derrotó a Sud América por 2-1, con goles de Rodrigo Dargain y Zacarías Navarro. Nicolás Parada, el autor del empate parcial para los azulgranas.
Posiciones
Primera A
Juventud Unida 27
Juventud Urdinarrain 20
Independiente 15
Deportivo Urdinarrain 13
La Vencedora 13
Central Larroque 12
Central Entrerriano 12
Pueblo Nuevo 11
Unión del Suburbio 10
Sarmiento 10
Defensores del Oeste 4
Camioneros 3
Primera B
Sporting 20
Sportivo Larroque 19
Defensores del Sur 17
Black River 16
Sud América 15
Isleños Independientes 14
Cerro Porteño 14
Juvenil del Norte 9
Atlético Sur 5
Deportivo Gurises 1