Juventud Unida suma diez triunfos en igual cantidad de presentaciones, con 19 goles a favor y uno no solo en contra, buscará extender su andar arrollador, cuando visite a Pueblo Nuevo en el estadio “La Ciudadela”.

El equipo dirigido por Daniel Waldner viene de vencer a Independiente por 1-0, mientras que el Sabalero de igualar en el clásico con Unión del Suburbio por 1-1, en un encuentro disputado también en su cancha de la zona del Frigórifico.

En los otros encuentros de la jornada, Juventud Urdinarrain, único escolta, a siete de la punta, será visitante en el estadio Edgardo Páez frente a Camioneros, que marcha último, Deportivo Urdinarrain recibirá en el “Teodoro Treisse” a Sarmiento y Central Entrerriano hará lo propio en el “Julio Colazzo” frente a Unión del Suburbio. Todos los encuentros se jugarán desde las 15.15 horas.

Por su parte, en el estadio Municipal habrá doble jornada. A las 14.15, Independiente será local ante Central Larroque, mientras que a partir de las 20.30 Defensores del Oeste oficiará de anfitrión frente a La Vencedora.

También este domingo se completará la novena fecha del Torneo Apertura de la B “Luis ‘Cuya’ Gauna”, que marcará el comienzo de la segunda vuelta. En el estadio Vicente Procura de Pueblo Belgrano, Black River recibirá a Sporting, líder de la divisional.

Su escolta Sportivo Larroque será local en el “Víctor Santángelo” frente a Isleños Independientes, mientras que en los otros encuentros, Atlético Sur enfrentará en cancha de Unión del Suburbio a Deportivo Gurises, en el choque entre penúltimo y el último, y en el estadio de Sarmiento, Defensores del Sur cotejará con Cerro Porteño. Todos los partidos se jugarán a partir de 15.15.

Anoche, en el partido que abrió la fecha en el estadio Municipal, Juvenil del Norte derrotó a Sud América por 2-1, con goles de Rodrigo Dargain y Zacarías Navarro. Nicolás Parada, el autor del empate parcial para los azulgranas.

Posiciones

Primera A

Juventud Unida 27

Juventud Urdinarrain 20

Independiente 15

Deportivo Urdinarrain 13

La Vencedora 13

Central Larroque 12

Central Entrerriano 12

Pueblo Nuevo 11

Unión del Suburbio 10

Sarmiento 10

Defensores del Oeste 4

Camioneros 3

Primera B

Sporting 20

Sportivo Larroque 19

Defensores del Sur 17

Black River 16

Sud América 15

Isleños Independientes 14

Cerro Porteño 14

Juvenil del Norte 9

Atlético Sur 5

Deportivo Gurises 1