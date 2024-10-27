Juventud Unida visita esta noche a Recreativo San Jorge de Villa Elisa, de la Liga de Colón, por la tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol y su segunda presentación en la temporada.

El partido se jugará en el Estadio J. J. Lescano, comenzará a las 19 horas, y contará con una terna arbitral de Nogoyá, que tendrá a Lautaro Castañola como juez principal.

Tras su debut auspicioso, con victoria como local sobre Parque Sur de Concepción del Uruguay 3 a 1, el conjunto decano buscará un nuevo triunfo que le permita consolidarse como puntero de la zona 11 de la Región Litoral Sur.

Es que con la victoria frente a los uruguayenses, Juventud quedó como único puntero con tres puntos, contra una unidad de los otros dos integrantes del grupo, que empataron sin goles en la segunda fecha.

Por historia, pero sobre todo por plantel y ambición, el equipo Gualeguaychú es el gran candidato a quedarse con el primer puesto del grupo y la clasificación a la segunda fase, pero lo deberá reafirmar en cancha.

A la espera del debut y recuperación física de Rodrigo Mora, el entrenador Matías Minich recibió en la semana una buena noticia, con la habilitación de Franco Lonardi, quien no pudo ser de la partida ante Parque Sur por que no había recibido el pase desde Defensores Unidos de Zárate, su anterior club.

En su vuelta a Juventud, el “Nego” Lonardi sería titular en lugar de Valentín Corbalán, en uno de los pocos cambios que efectuaría el deté decano en relación al primer partido. La otra variante que podría implementar sería en la mitad de cancha con el ingreso del gualeyo Facundo Britos, quien cumplió una fecha de suspensión, en reemplazo de Lucas Marciante.

El probable equipo para enfrentar a San Jorge sería con: Maximiliano Díaz en el arco; Nicolás Trejo, Paolo Impini, Leandro Villar y Tomás Castell en el fondo; Lucas Núñez, Miguel Sotelo, Britos y Lonardi como volantes, y Jorge Rossi y Jorge Detona como delanteros.

Por su primera victoria

A la misma hora (19.30), pero en Urdinarrain, Deportivo recibe a Maria Auxiliadora de Concepción del Uruguay, en un partido que contará con el arbitraje de Ariel Fonzo de Victoria.

El conjunto azul viene de quedar libre el pasado fin de semana, mientras que en la primera fecha perdió 1 a 0, como visitante, de Social Achirense, quien lidera la zona 10 con 4 puntos.

Por los resultados acontecidos hasta acá, el equipo dirigido por Javier Lenciza necesita la victoria para colocarse como escolta, a un punto de Achirense, a quien recibirá el próximo fin de semana.

En tanto, una derrota o empate esta tarde, lo dejará en la última posición en la zona y con un panorama cuesta arriba para la segunda rueda de la primera fase.