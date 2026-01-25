Juventud Unida enfrentará desde las 19 horas, en el estadio “El Coliseo del Oeste” y con arbitraje del cordobés Leandro Sosa Abrile, a Sanjustino por el pase a la final regional, instancia previa a los partidos decisivos que otorgan los ascensos al Torneo Federal A.

El equipo de Miguel Fullana viajó ayer a tierras santafesinas y comenzará los segundos 90 minutos de la serie con ventaja mínima, tras imponerse el domingo pasado en el estadio “La Vía”, por 1-0, con gol de tiro libre de Marcelo Olivera a los 36 minutos del segundo tiempo.

“El resultado dentro de todo fue positivo, porque fue un partido duro, como lo son todos en estas instancias decisivas”, expresó el capitán de Juventud, Fede López, en diálogo con Ahora ElDía en la semana. Y agregó: “Quizás nos quedamos con un sabor un poco amargo, porque después de convertir el gol, generamos situaciones claras como para ganar por una diferencia mayor. Pero estamos tranquilos, pudimos tomar ventaja y ahora quedan 90 minutos para sostener el mismo ritmo”.

Por primera vez en la temporada, Juventud definirá la clasificación como visitante, después de definir de local ante Lanús de Concepción del Uruguay, en octavos de final, y frente a Defensores de Pronunciamiento, en cuartos. “Sabemos que estamos con una diferencia mínima a nuestro favor y por no nos vamos a tirar a atrás. Vamos a salir a jugar y a buscar el error de ellos”, indicó al respecto.

Federico López, capitán de Juventud en la campaña, lleva dos goles en el torneo.

Sobre lo que esperan de Sanjustino para esta revancha, el experimentado lateral izquierdo manifestó: “Ellos acá nos dejaron salir con la pelota limpia desde el fondo, pero creo que allá va a ser distinto, porque van a salir a presionar y a buscar el gol de entrada”. “Nosotros tendremos que estar tranquilos, ser ordenados en el fondo y atacarlos, porque van a dejar espacios”, cerró.

Pese a la victoria por 1-0 en la primera semifinal, en Juventud se habían encendido las alarmas durante el desarrollo del partido y finalizado el mismo, ya que Alan Murialdo y Damián Zadel debieron ser reemplazados en el primer tiempo, por diversas molestias físicas.

Afortunadamente, con el correr de las horas, los diagnósticos fueron alentadores y ninguno de los dos padeció lesiones de consideración, aunque el delantero quedó descartado para la revancha y en su lugar será ocupado por Maximiliano Solari, quien lo reemplazó durante el partido. El resto del equipo será el mismo que arrancó en Gualeguaychú.

Por el lado de Sanjustino, su entrenador Marcelo Molina también se inclinaría por una sola variante y de carácter obligatoria por la expulsión de Maximiliano Truchet, quien recibió la segunda amarilla en la acción que derivó en el gol de tiro libre de Olivera. En su lugar ingresará Matías Benegas.

El Dato

En la otra semifinal de la Región Litoral Sur, Ben Hur de Rafaela recibirá desde las 20 horas a Puerto San Martín Fútbol de San Lorenzo, en una serie que tiene al conjunto rafaelino bien posicionado de cara a la final, ya que en el partido de ida se impuso por 2-1 en condición de visitante.

-Probables formaciones y otros detalles del encuentro-

San Justino: Cristian Reginelli; Alejo Macelari, Lautaro Oggier, Francisco Ypollitti, Agustín Pereyra; Matías Ayala Vera, Federico Aguilera, Lorenzo González, Agustín Jara; Nehemías González y Matías Benegas. DT: Marcelo Molina.

Juventud Unida: César Horst; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel y Federico López; Leandro Larrea, Facundo Britos, Santiago Benítez y Sergio Olano; Marcelo Olivera y Maximiliano Solari. DT: Miguel Fullana.

Árbitro: Leandro Sosa Abrile (Pascanas)

Asistentes: Santiago Gudiño y Matías López (Pascanas)

Cuarto árbitro: Lucas Giraudo (Pascanas)

Estadio: El Coliseo del Oeste (San Justo)

Hora: 19.