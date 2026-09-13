Tras los festejos por la obtención del Torneo Apertura de la liga local, Juventud Unida visitará esta tarde, desde las 17 horas y con arbitraje de Víctor Mora, de Concordia, a Sauce de Colón, en un choque de extremos en la Zona 7 de la Región Litoral, ya que el Decano ganó sus dos partidos, mientras que los colonenses perdieron sus dos encuentros.

Para este partido, Daniel Waldner recupera a Patricio Pizarro, quien cumplió con la fecha de suspensión en la victoria del domingo pasado sobre Parque Sur por 2-1, y podrá contar con el delantero Jorge Rossi y el defensor Matías Labaroni, dos refuerzos que recibieron la habilitación en la última semana.

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Rossi podría ingresar en lugar de Benedetti o Solís si el director técnico paranaense decide darle descanso a alguno de los dos por la doble competencia, mientras que Labaroni, a lo sumo, podría ocupar un lugar entre los suplentes, ya que no pudo entrenarse esta semana con el resto de sus compañeros porque tuvo que viajar a Tandil para destrabar su salida de Santamarina, club con el que disputó la temporada del Federal A.

Por otra parte, Leandro González reaparecería en el lateral derecho por Joaquín Acevedo, quien volvería a jugar como volante por ese sector debido a la lesión que padeció Brian De Freitas ante Parque Sur. Otra modificación que podría suceder es el ingreso del mencionado Pizarro en lugar de Santiago Benítez, lo que provocaría el regreso de Facundo Maldonado a la mitad de cancha, tras jugar como segundo marcador central en la victoria en Concepción del Uruguay.

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En cuanto a su oponente, Sauce, que logró la clasificación a este torneo por mérito deportivo en la Liga Departamental de Colón, llega golpeado tras perder como local en el debut ante Parque Sur por 2 a 1 y como visitante, por el mismo resultado, ante Social Achirense el domingo pasado.

En cuanto a la formación para enfrentar a Juventud, su director técnico, Omar López, haría una sola modificación con respecto a la derrota en Colonia Las Achiras: Lucas Gómez por Thiago Noir, expulsado.

Probables formaciones y otros detalles del partido:

Sauce: Daniel Salguero; David Telis, Santino Daglio, Lucas Gómez y David Quintana; Luca Avalos, Gerónimo Quintana, Axel Rodríguez y Maximiliano Rodríguez; Gaspar Altamirano y Rodrigo López. DT: Omar López.

Juventud Unida: Francisco Peralta; Leandro González, Bruno García, Patricio Pizarro y Federico López; Jerónimo Acevedo, Aramis Serafini, Facundo Maldonado y Mauricio Camargo; Agustín Solís o Jorge Rossi y Agustín Benedetti o Jorge Rossi. DT: Daniel Waldner.

Hora: 17

Árbitro: Víctor Mora (Concordia)

Asistentes: Cintia Almada y Romina Alves (Concordia)

Estadio: Prudencio Toledo (Colón)