Juventud Unida visita a Chaco For Ever en búsqueda de su primer triunfo

Una vez más, Juventud y For Ever vuelven a verse las caras, aunque esta vez no está en juego ningún ascenso, si la necesidad de comenzar a sumar de a tres para los dirigidos por Norberto Acosta y Gastón Fiorotto tras una caída (0-1) en Misiones ante Crucero del Norte y un empate, con muchos matices, ante Central Norte de Salta.