Juventud Unida visitará al elenco salvadoreño en su segunda presentación en la temporada del Torneo Regional Federal Amateur, luego del triunfo por 3-0 frente a Parque Sur de Concepción del Uruguay, en el estadio de La Vía.

De aquel debut y el encuentro de esta tarde, el entrenador santafesino completó el plantel con los refuerzos que le faltaban para pelear por uno de los cuatro ascensos que otorga la categoría, la más numerosa del fútbol argentino y mundial, con 332 equipos en esta edición.

Las últimas incorporaciones del club son Damián Zadel, quien regresa tras cinco años luego de su destacada actuación entre 2018 y 2019 en el Torneo Federal A; el delantero paraguayo Luis Felipe Rivarola; y los defensores Santiago Piccioni e Iván Esquivel. Por su experiencia, Zadel podría meterse en el equipo titular, de los que llegaron a último momento.

En cuanto a su rival, Unión y Fraternidad compite por primera vez en el Torneo Regional Amateur, aunque en 2015 participó del extinto Torneo Federal C. Viene de ser campeón anual de la Liga de Villaguay en 2024 y es el club más ganador de los últimos 15 años, con 13 títulos. El conjunto de San Salvador se reforzó con siete jugadores provenientes de otros clubes de Villaguay y equipos de la Liga de Concordia, y cayó en su debut como visitante frente a Atlético Villa Elisa por 2-0.

-Probables formaciones y otros detalles del encuentro-

Unión y Fraternidad: Juan Steingart; Juan Vidal, Agustín Cáceres, Pablo Russo y Juan Emparanza; Tobías Moren, Axel Zabala, Gastón Segovia y Atuel Zermathen; Matías Medina, y Jorge Alem. DT: Jorge Santos

Juventud Unida: César Horst; Nicolás Trejo, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel y Federico López; Joaquín Acevedo, Santiago Benítez, Facundo Britos y Sergio Olano; Maximiliano Solari y Marcelo Olivera. DT: Miguel Fullana

Hora de inicio: 18 horas.

Árbitro: Nicolás Vergara.

Asistentes: Joel Rodríguez y Benjamín Sánchez.

El Dato

Parque Sur recibirá desde las 16 a Atlético Villa Elisa, en el otro encuentro de la zona 3, con una terna arbitral de Gualeguaychú. Hernán Collaso será el juez principal, mientras que Edgardo Teles Triunfo y Maximiliano Cantti Páez los asistentes.