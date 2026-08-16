Pese a la lluvia y los relámpagos que se registraron durante el mediodía de este domingo, la jornada del fútbol local se desarrolló con normalidad, aunque las condiciones climáticas dejaron agua y barro en varios campos de juego.

En el estadio “José ‘Toto’ Gallop”, Juventud Unida sumó su tercer partido consecutivo sin ganar. El líder, que había conseguido la victoria en los once encuentros de la primera rueda, igualó 1-1 frente a Sarmiento y volvió a dejar puntos en el camino.

El conjunto albiceleste se puso en ventaja a los 38 minutos del segundo tiempo por intermedio de Federico López, pero cuando el partido llegaba a su final, Alejo Rondán marcó el empate para el elenco local en el quinto minuto de adición.

El encuentro terminó con diez jugadores por lado. Aramis Serafini fue expulsado a los tres minutos de partido en Juventud Unida, mientras que Sebastián Barrios vio la roja a los 35 de la primera mitad en Sarmiento.

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El nuevo empate del líder fue aprovechado por Juventud Urdinarrain, que reaccionó a tiempo en el Parque Unzué y derrotó 3-2 a Central Entrerriano, luego de comenzar el partido dos goles abajo.

Bautista Corbalán y Lautaro Weitzel adelantaron al conjunto rojinegro, pero el Liebrero se recuperó en el complemento y dio vuelta el marcador con los goles de Gabriel Thea, Bruno Ramírez y Román Arenas, quien convirtió el tanto de la victoria sobre el final.

Con este resultado, Juventud Urdinarrain volvió a descontarle puntos al líder por segunda fecha consecutiva y ahora quedó a siete unidades de Juventud Unida, cuando restan 18 puntos en juego. Además, el conjunto de Urdinarrain todavía debe recibir al puntero en las próximas fechas.

Por su parte, Deportivo Urdinarrain, que había comenzado la jornada como escolta junto a su clásico rival, dejó pasar la posibilidad de acercarse a la cima al igualar 1-1 como local frente a Central Larroque.

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Gerónimo Escalante puso en ventaja al conjunto larroquense, mientras que Exequiel Pérez marcó el empate para el elenco azul.

En los otros encuentros de la fecha, Unión del Suburbio derrotó como visitante a Independiente por 3-1, en el Estadio Municipal. En el duelo de colistas, Defensores del Oeste venció 3-1 a Camioneros en cancha de Sporting, mientras que Pueblo Nuevo goleó 4-0 como local a La Vencedora.

Fecha 19

Domingo

Sarmiento 1 (Alejo Rondán)

Juventud Unida 1 (Federico López)

Central Entrerriano 2 (Bautista Corbalán- Lautaro Weitzel)

Juventud Urdinarrain 3 (Gabriel Thea - Bruno Ramírez - Román Arenas)

Deportivo Urdinarrain 1 (Exequiel Pérez)

Central Larroque 1 (Gerónimo Escalante)

Independiente 1 (Santiago Cabral)

Unión del Suburbio 3 (Lucas Crisnejo, Francisco Tofolón, Lautaro Morales)

Pueblo Nuevo 4 (Enzo Doello x 2, Santiago Herrera, Andrés Rojas)

La Vencedora 0

Camioneros 1 (Jesús Sánchez)

Defensores del Oeste 3 (Nahuel Imas, Andrés Kuiyan, Carlos Soria)

Posiciones

1° Juventud Unida 40

2° Juventud Urdinarrain 33

3° Deportivo Urdinarrain 31

4° Central Larroque 30

5° Independiente 29

6° Central Entrerriano 23

7° Unión del Suburbio 22

8° Sarmiento 21

9° Pueblo Nuevo 19

10° La Vencedora 17

11° Defensores del Oeste 11

12° Camioneros



Próxima fecha

Fecha 15 (Pendiente)

Miércoles 19

21.15 Juventud Unida – La Vencedora

21.15 Central Larroque – Juventud Urdinarrain

21.15 Deportivo Urdinarrain – Unión del Suburbio

21.15 Independiente – Unión del Suburbio (Estadio Municipal)

21.15 Pueblo Nuevo – Central Entrerriano

Jueves

21.15 Sarmiento – Camioneros (Estadio Municipal)