El partido se jugará en el estadio de Juventud Unida, conocido popularmente como “La Vía”, comenzará a las 16 y contará con árbitros de la Liga de Villaguay. Eliseo Ferreyra será el juez principal, mientras que Lucas Medina y Franco Segovia serán los asistentes.

Tras haber afrontado sus tres presentaciones como visitante de forma consecutiva, Juventud volverá a jugar en su cancha y ante su público después de 28 días, cuando derrotó en el debut a Social Achirense por 2 a 1.

Luego, el equipo de Daniel Waldner derrotó a Parque Sur, su rival de hoy, como visitante por 2 a 1 e hilvanó dos empates consecutivos 1 a 1: ante Sauce en Colón y el fin de semana pasado frente a Achirense, en el estadio Guillermo Bonnín de Colonias Las Achiras, en el inicio de la segunda rueda.

Juventud llega al duelo de esta tarde como líder e invicto de la Zona 7 con 8 puntos, uno más que Social Achirense, y una victoria le asegurará la clasificación a los octavos de final de la Región Litoral Sur.

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Por su parte, Parque Sur suma tres derrotas en fila y marcha último con apenas 3 unidades. Está obligado a ganar para llegar con chances a la última fecha.

Para ir en busca del primer objetivo, Waldner deberá meter mano en el equipo por segundo partido consecutivo, ya que ante Achirense fue expulsado por doble amarilla el defensor Bruno García. Tampoco podrán estar disponibles Mauricio Camargo y Luciano Maidana, quienes aún deben cumplir una fecha de suspensión tras ver ambos la roja directa ante Sauce de Colón.

Frente a ese panorama, el técnico paranaense realizaría una sola modificación: el ingreso de Leandro González como lateral derecho, con Matías Labaroni pasando a la zaga central en lugar de García. Otra variante que corre con menos fuerza sería la entrada de Santiago Benítez en la mitad de la cancha y Facundo Maldonado retrocediendo a la defensa, como ocurrió contra Parque Sur en Concepción del Uruguay.

En definitiva, el equipo que pararía Daniel Waldner sería con el paraguayo Francisco Peralta en el arco; Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro y Federico López; Joaquín Acevedo, Aramís Serafini, Facundo Maldonado y Sergio Olano; Jorge Rossi y Agustín Benedetti.