La undécima edición de la Copa Gualeguaychú, que este año lleva el nombre de “Víctor Hugo Marchesini”, definirá este sábado al nuevo campeón. Por un lado estará Juventud Unida, que irá por su tercera estrella en este certamen. Por el otro, Central Entrerriano, que alcanzó por primera vez una final en esta competencia y buscará cortar una sequía de diez años sin títulos, luego del bicampeonato (Torneo Apertura y Clausura) de 2016.

El miércoles por la noche se disputaron las semifinales. Central venció 1-0 a Pueblo Nuevo, con gol del interminable Juan Manuel Chonquele. En tanto, el Decano necesitó de los penales para eliminar a Unión del Suburbio (3-2), tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

El clásico más antiguo del fútbol local tiene un solo antecedente en la Copa Gualeguaychú. Fue en la edición 2018, cuando se enfrentaron en semifinales. En aquella oportunidad, Juventud se impuso en la definición desde los 12 pasos (5-4), luego de empatar en uno en el tiempo regular.

En los cruces recientes por torneos locales, el conjunto albiceleste arrastra un invicto de siete partidos ante su clásico rival, con tres triunfos y cuatro empates. La última victoria de Central fue en el Torneo Apertura 2024, por 1-0 en el estadio “Julio Colazo” del Parque Unzué, con gol de Enzo Doello.

Respecto a la organización del público, la parcialidad de Juventud Unida ingresará por la entrada de calle San Juan, en inmediaciones de Nogoyá. En tanto, el público rojinegro lo hará por el acceso de calle Santa Fe, lindero al edificio de la Liga.

-Probables formaciones-

Juventud Unida: Luka Soto; Rodrigo Giménez, Bruno García, Federico Fiorotto y Federico López; Leandro González, Aramis Serafini, Santiago Benítez y Sergio Olano; Alexis Reynoso y Agustín Solís. DT: Daniel Waldner.

Central Entrerriano: Alex Maneiro; Elías Amarillo, Nicolás Espíndola, Sergio Marín y Valentín Corbalán; Fernando Fabani, Sergio Cano, Juan Manuel Chonquele y Lucas Vera; Pablo Alza y Aryan Benítez. DT: Ceferino Broggi.