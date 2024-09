Juventud Unida recibirá esta noche a Central Entrerriano, en un partido que se jugará en el estadio Lucio Martínez Garbino, comenzará a las 21 horas y contará con los arbitrajes de Javier Mendoza y Noelí Sartori.

En el gimnasio decano este duelo no se reedita desde el 25 de mayo de 2014, si hace diez años, cuando el equipo rojinegro se impuso por 87-71, liquidó la serie final de la Liga Provincial de aquel año por 3 a 1 y logró el campeonato y el ascenso al Torneo Federal de Básquet.

Lejos de los flashes y la trascendencia que tuvo ese antecedente, el duelo de la jornada de hoy también promete ser apasionante, porque Central es protagonista del torneo y Juventud, más allá de su irregularidad de visitante, se hace muy fuerte de local.

Y, si bien el equipo rojinegro cuenta con un plantel más largo y con fichas de mayores renombres, en el juego interior los dos poseen nombres de jerarquía y con mucha experiencia, y que sin duda se van a sacar chispas -en el marco de la lealtad y el espíritu deportivo- en la zona pintada.

Las referencias para Matías Novello, en Juventud Unida, y Mario Ghersetti, por el lado de Central Entrerriano. Ahora ElDía recopiló los testimonios de ambas figuras, quienes palpitaron el gran partido que se jugará esta noche.

Matías Novello, baluarte de Juventud Unida en el torneo.

Juventud Unida viene de caer en su visita al líder BH de Gualeguay, aunque arrastra tres victorias en fila en condición de local. “Nos sentimos más afianzados como equipo. Con el correr de los partidos hemos encontrado un poco más de confianza y solidez en nuestro juego. Creo que será un partido totalmente distinto al perdimos en cancha de ellos”, expresó Matías Novello sobre el presente de su equipo e hizo alusión al enfrentamiento de la primera rueda, que se jugó el 11 de agosto en el José María Bértora y lo ganó Central con autoridad por 92-59.

Precisamente, en aquel partido, el pívot decano se encontró con un clima hostil por parte del hincha rojinegro, en una noche olvidable para él, ya que además se fue expulsado del juego antes del cierre del primer tiempo.

“No me sentí hostigado por la hinchada de Central, a la cual le tengo cierto aprecio. No me incomoda que me griten y no me perjudica en mi juego. A esta altura de mi carrera ya estoy acostumbrado a las gastadas del público rival y si juego bien o mal no es por el trato que reciba desde la tribuna”, contextualizó Novello.

Efecto contrario tuvo aquel partido para Mario Ghersetti, no solamente porque Central se quedó con el triunfo, sino además, porque fue su reestreno con la camiseta rojinegra después de más de dos décadas.

El interno chubutense había arribado al país desde Italia (residió allí durante 23 años) la noche anterior y en menos de 24 horas se calzó los cortos y saltó a la cancha. “Contra Juventud jugamos el domingo y yo llegué el sábado a la noche. La verdad que no me podía ni mover y di todo lo que pudo dar en defensa”, reconoció Ghersetti.

El italoargentino recaló a Central con el Pre-Federal empezado, por lo que no pudo hacer pretemporada, y sobre la competencia entrerriana expresó: “Me encontré con un torneo físico, pero con un muy buen rendimiento de jugadores que me impresionaron para bien. Me pone muy contento y orgulloso el nivel de jugadores que hay en el país en todas las categorías”.

En cuanto al partido de hoy, los dos se refirieron al rival que tendrán enfrente y lo que deberá imponer como equipo para poder quedarse con el triunfo: “Central tiene muy buen perímetro, donde ellos apuestan mucho el tiro de tres puntos. La idea es ampliarnos en defensa, bajarle el goleo a los jugadores que toman muchas determinaciones y que tomen protagonismo otros jugadores que no lo vienen haciendo. Y en ofensiva debemos ser ordenados y buscar las mejores opciones de tiro”, expresó Matías Novello.

Mario Ghersetti viene de ser la figura de Central frente a Neptunia con 24 puntos y 18 rebotes.

Por su parte, Mario Ghersetti indicó sobre Juventud Unida: “Creo que todos los equipos de local se fortalecen y ellos no serán la excepción, tendrán sus cartas para mostrar, como nosotros las nuestras. Siempre respetamos a todos los equipos, pero no tenemos miedo de ninguno. Iremos a poner lo mejor de nosotros, más allá de que venimos muy golpeados, porque nos faltan jugadores, pero los que estamos vamos a ir a dar lo mejor para traernos la victoria de una cancha difícil”.

El pívot de Central se refirió a las bajas de jugadores que tuvieron a lo largo del torneo por problemas físicos y que, salvo contra Juventud, precisamente, en el choque de la primera rueda, el resto de los encuentros no contaron con plantel completo y para esta noche son dudas los internos Ariel Hillebrand (está en la parte final de la recuperación de una lesión en el tobillero) y Mauricio Pane (padece una contractura en el gemelo).

Más allá de las ausencias que puedan tener uno y otro en el duelo de hoy, ambos equipos cuentan con variantes para poder llevar a cabo el plan que dispondrán los entrenadores para quedarse con la victoria.

“El jugador a controlar de Central hoy en día es (Leandro) Quarroz, porque es el que toma más protagonismo. Se siente cómodo con el papel del líder y es el que empuja al equipo. En los partidos en los que él no estuvo, ellos jugaron de una manera y en los partidos que sí, lo hicieron de otra”, destacó Novello sobre la ofensiva del equipo rojinegro.

Mientras que, Ghersetti, resaltó sobre su rival: “Ellos se apoyan mucho en Matías Novello, pero no hay que desmerecer y sacarles méritos a los compañeros que tiene a su lado; son muy buenos jugadores y demostraron que pueden ser consistentes en el goleo de Juventud. Nosotros tendremos que estar atentos en defender a Novello, pero sin perder la concentración en otros jugadores”.

“Trabajamos en la semana para tratar de que no todos los jugadores sean alimentados y así poder tapar algunos agujeros”, sentenció.

El Dato

En otros de los encuentros de la zona 4 que se jugarán hoy, también desde las 21 horas, Neptunia, que suma de dos victorias en fila como local, recibirá en el “Marangatú” a Peñarol de Rosario del Tala, con arbitrajes de Delsart y Cáceres. La fecha de completa en Rosario del Tala, con el enfrentamiento entre Atlético y BH (con Robles y Ratto como réferis).

zona 4

Equipo Pts PG PP PJ

1ºAtlético BH 15 7 1 8

2º Central Entrerriano 14 6 2 8

3º Peñarol de Tala 12 5 2 7

4º Juventud Unida 11 3 5 8

5ºCentro Bancario 10 2 6 8

6º Neptunia 10 2 6 8

7ºAtlético Tala 9 2 5 7