El encuentro se jugará este domingo, desde las 16 horas, en el estadio La Vía, y contará con árbitros de la Liga de Nogoyá. Gualberto Ayala será el juez principal, mientras que Leandro Lescano Guzmán y Miguel Mendieta serán los asistentes.

Juventud Unida, clasificado a los octavos de final de la Región Litoral Sur, enfrentará a Sauce de Colón, ya eliminado, por la sexta y última fecha de la fase de grupos del Torneo Regional Federal Amateur.

El conjunto albiceleste dio el primer paso, que fue asegurarse un lugar en la etapa de playoffs, pero esta tarde tendrá que ratificar otro objetivo: avanzar como primero de su zona.

Actualmente, el equipo que dirige el paranaense Daniel Waldner marcha primero de su zona con 11 unidades, producto de tres victorias y tres empates, una más que su escolta Social Achirense, que simultáneamente enfrentará como visitante a Parque Sur de Concepción del Uruguay, ya eliminado.

Puede interesarte

Por ese motivo, Waldner no haría modificaciones en el once inicial y apostaría al mismo equipo que viene de golear a Parque Sur por 4-0, más allá de recuperar al central Bruno García –que fue titular en tres de los cinco partidos– y a los carrileros por izquierda Mauricio Camargo y Luciano Maidana, quienes cumplieron con sus respectivas suspensiones.

En definitiva, la formación sería con Francisco Peralta en el arco; Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro y Federico López en defensa; Joaquín Acevedo, Aramís Serafini, Facundo Maldonado y Sergio Olano en la mitad de cancha; Jorge Rossi y Agustín Benedetti como delanteros.

El rival de Juventud Unida saldrá de la zona 6, que ya tiene como clasificado a Comunicaciones de Concordia, mientras que Defensores de Pronunciamiento y Libertad de Concordia aspiran a clasificar como segundo y/o uno de los mejores terceros.