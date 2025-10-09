Juventud Unida afrontará una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur, en su objetivo por recuperar la plaza en el Torneo Federal A, tras su descenso en 2022.

En las últimas horas, el equipo que será dirigido por Miguel Fullana conoció los rivales que tendrá en la primera fase de la Región Litoral Sur, que contará con 36 equipos (entre entrerrianos y santafesinos) y fueron distribuidos en 10 zonas.

Juventud conforma la Zona 3 junto a Parque Sur, Atlético Villa Elisa y Unión y Fraternidad de Villaguay. Al igual que en sus dos anteriores participaciones, el Decano debutará como local ante el conjunto de Concepción del Uruguay. El conjunto albiceleste será el único representante de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú en esta edición del torneo.

El formato de la primera fase será de todos contra todos, clasificándose los dos primeros de las zonas de cuatro integrantes y los ganadores de las zonas de tres, para conformar el cuadro de 16 equipos que marcarán el inicio de los playoffs a eliminación directa que definirán al campeón “simbólico” de la Región Litoral, que luego jugará una final contra el vencedor de otra región.

-TODO EL FIXTURE DE JUVENTUD UNIDA-

Región Litoral Sur- Zona 3

1ª Fecha – 19/10

Juventud Unida vs. Parque Sur.

Atlético Villa Elisa vs. Unión y Fraternidad.

2ª Fecha – 2/11

Unión y Fraternidad vs. Juventud Unida

Parque Sur vs. Atlético Villa Elisa

3ª Fecha – 9/11

Juventud Unida vs. Atlético Villa Elisa

Unión y Fraternidad vs. Parque Sur

4ª fecha

Parque Sur vs. Juventud Unida

Unión y Fraternidad – Parque Sur

5ª fecha

Juventud Unida vs. Unión y Fraternidad

Atlético Villa Elisa vs. Parque Sur

6ª fecha

Atlético Villa Elisa vs. Juventud Unida

Parque Sur vs. Unión y Fraternidad.