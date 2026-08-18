Juventud Unida ya tiene rivales para una nueva edición del Torneo Regional Amateur
El equipo de Gualeguaychú integrará la Zona 7 de la Región Litoral Sur junto a Achirense, Sauce y Parque Sur.
Luego de quedar en las puertas del ascenso la temporada pasada, Juventud Unida ya tiene definido su camino en el próximo Torneo Regional Federal Amateur.
El Decano integrará la Zona 7 de la Región Litoral Sur junto a Achirense, Sauce y Parque Sur.
El debut será el domingo 30 de agosto como local frente a Achirense. En la segunda fecha visitará a Sauce en Colón, y en la tercera jornada enfrentará a Parque Sur en Concepción del Uruguay. Luego en las próximas tres fechas se invierten las localías.
La primera fase de la Región Litoral Sur estará conformada por siete zonas, cuatro de ellas con cuatro equipos y las tres restantes con tres clubes. A la segunda ronda avanzarán los equipos que finalicen en los dos primeros lugares de cada zona, además de los dos mejores terceros de las zonas de cuatro equipos.
Luego comenzará la etapa de eliminación directa hasta llegar a la quinta ronda. En esa instancia, el equipo que resulte perdedor clasificará al Torneo Argentino del Interior, mientras que el ganador obtendrá el derecho a participar de la etapa final por los ascensos.
El torneo en total dará cuatro ascensos al Federal A.
El fixture completo de la primera ronda:
Primera fecha – 30 de agosto
Sauce – Parque Sur
Juventud Unida – Achirense
Segunda fecha – 6 de septiembre
Achirense – Sauce
Parque Sur – Juventud Unida
Tercera fecha – 13 de septiembre
Sauce – Juventud Unida
Achirense – Parque Sur
Cuarta fecha – 20 de septiembre
Parque Sur – Sauce
Achirense – Juventud Unida
Quinta fecha – 27 de septiembre
Juventud Unida – Parque Sur
Sauce – Achirense
Sexta fecha – 4 de octubre
Juventud Unida – Sauce
Parque Sur – Achirense