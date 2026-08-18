Luego de quedar en las puertas del ascenso la temporada pasada, Juventud Unida ya tiene definido su camino en el próximo Torneo Regional Federal Amateur.

El Decano integrará la Zona 7 de la Región Litoral Sur junto a Achirense, Sauce y Parque Sur.

El debut será el domingo 30 de agosto como local frente a Achirense. En la segunda fecha visitará a Sauce en Colón, y en la tercera jornada enfrentará a Parque Sur en Concepción del Uruguay. Luego en las próximas tres fechas se invierten las localías.

La primera fase de la Región Litoral Sur estará conformada por siete zonas, cuatro de ellas con cuatro equipos y las tres restantes con tres clubes. A la segunda ronda avanzarán los equipos que finalicen en los dos primeros lugares de cada zona, además de los dos mejores terceros de las zonas de cuatro equipos.

Luego comenzará la etapa de eliminación directa hasta llegar a la quinta ronda. En esa instancia, el equipo que resulte perdedor clasificará al Torneo Argentino del Interior, mientras que el ganador obtendrá el derecho a participar de la etapa final por los ascensos.

El torneo en total dará cuatro ascensos al Federal A.

El fixture completo de la primera ronda:

Primera fecha – 30 de agosto

Sauce – Parque Sur

Juventud Unida – Achirense

Segunda fecha – 6 de septiembre

Achirense – Sauce

Parque Sur – Juventud Unida

Tercera fecha – 13 de septiembre

Sauce – Juventud Unida

Achirense – Parque Sur

Cuarta fecha – 20 de septiembre

Parque Sur – Sauce

Achirense – Juventud Unida

Quinta fecha – 27 de septiembre

Juventud Unida – Parque Sur

Sauce – Achirense

Sexta fecha – 4 de octubre

Juventud Unida – Sauce

Parque Sur – Achirense