El encuentro, disputado este domingo en el Estadio Virgen de Itatí de la Colonia Oficial Nro. 1, se disputó durante la tarde noche de este domingo, por momentos bajo una intensa lluvia.

Cuando apenas se jugaba poco más de un cuarto de hora, el partido se quebró. Un pelotazo largo por la izquierda del ataque dejó a Bruno Ramírez mano a mano con el arquero local Gastón Colombo, quien le convirtió penal.

El mismo Ramírez se encargó de la ejecución, pero su disparo se fue por encima del travesaño. Sin embargo, tras el remate, el arquero de La Florida cayó con una dolencia, producto del golpe previo con el delantero, y debió ser trasladado en ambulancia hacia un centro asistencial.

Esto hizo que, ante la ausencia del móvil sanitario, el árbitro nogoyaense Lautaro Castañola parara el juego por un lapso de aproximadamente media hora.

La salida de Colombo marcó un antes y después en el partido, ya que el conjunto local -insólitamente- no contó con arquero suplente y debió ponerse los guantes el zaguero central, Jairo Díaz.

Una vez reanudado el mismo, el trámite fue una continuidad de lo que había ocurrido en los primeros quince. Mucha lucha, poca precisión, todo esto condicionado por un campo de jugo que se presentaba húmedo y rápido.

El primer grito de la tarde llegó cuando se disputaban 35 minutos. Desde afuera del área, Román Arenas la colocó en el palo bajo, a la derecha de un improvisado arquero Jairo Díaz, el defensor que se había plantado bajo los tres palos ante la ausencia de un arquero suplente en la plantilla local.

La Florida tuvo dos chanches claras para empatarlo, sobre el final del primer tiempo. En ambos casos, llegó con profundidad desde la izquierda con posibilidades concretas desde adentro del área chica. La fantástica respuesta del arquero visitante, en una oportunidad, y la falta de precisión, en la segunda, posibilitó que Juventud continuara arriba en el marcador.

En la reanudación del juego, cuando apenas transcurrían un par de minutos del complemento, Rodrigo Báez conectó, de cabeza en el segundo palo, un centro que había llegado desde la derecha, poniendo el tempranero 2 a 0 parcial.

A partir de allí, y con mucho tiempo por jugar, La Florida fue a buscarlo y Juventud se agazapó, consciente de ser dueño de un resultado que le abría la serie favorablemente.

Ambos tuvieron situaciones en el resto del desarrollo. Pudo descontar el local, pero tuvo sus chances de ampliar la diferencia la visita. Finalmente, primó esto último.

Cuando el partido se moría, Juventud sentenció la historia. Una arremetida de Bruno Ramírez sobre la izquierda, con gambetas doble sobre un defensor y el arquero incluida, terminó con la pelota en la red y le puso cifras definitivas al marcador.

La serie se definirá el próximo fin de semana en el estadio Juan Jorge Stauber de la ciudad de Urdinarrain.

El duelo de este domingo contó con la presencia del presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, Nelson Casis, quien estuvo acompañado del tesorero Federico Almada y del coordinador del torneo, Daniel Odiard.

Reviví el contundente triunfo de Juventud Urdinarrain

Fuente: Federación Entrerriana de Fútbol