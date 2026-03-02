En la apertura de las semifinales de la Copa Entre Ríos, Juventud Urdinarrain marcó la diferencia, al imponerse 6-0 como local ante Independiente de Villa del Rosario.

Los goles de los dirigidos por Miguel Chareum fueron convertidos por Bruno Ramírez (x3), Gastón Quintero, Rodrigo Báez y Gabriel Thea.

De esta manera, el Liebrero viajará a la Villa con una considerable ventaja que le permite soñar con estar en la definición del certamen.

En el otro juego de la llave, Almagro de Concepción del Uruguay y La Florida de Chajarí igualaron 1 a 1 en la Histórica.

En este caso, los segundos noventa minutos de la serie serán determinantes, ya que ambos equipos deberán quebrar en la igualdad para poder atravesar la presente instancia.

La Copa Federación, por su parte, brindó espectáculos llenos de goles. En lo cuatro juegos disputados, se marcaron un total de quince.

Defensores de Nébel de Concordia cayó como local, pero igualmente accedió a cuartos de final, mientras que, en esta instancia, 1ro. de Mayo de Chajarí, Caballú de La Paz y Sarmiento de Crespo lograron abrir las series con respectivas victorias

Todos los resultados

Copa Entre Ríos – Semifinales (Ida)

Almagro (CdU) 1 – La Florida (Chajarí) 1

Juventud Urdinarrain 6 – Independiente (VdR) 0

Copa Federación – Octavos de Final (Vuelta)

Defensores de Nebel (Concordia) 1 (5) – Arsenal (Viale) 2 (2)

Copa Federación – Cuartos de Final (Ida)

1ro. de Mayo (Chajarí) 5 – Lanús (CdU) 3

Libertad (Concordia) 0 – Caballú (La Paz) 1

Sarmiento (Crespo) 2 – Engranaje (CdU) 1

*Entre paréntesis, figura el resultado global de la serie.

**En Negrita, figura el equipo clasificado a la siguiente fase.

Con información del Departamento de Prensa de la Federación Entrerriana de Fútbol