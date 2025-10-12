En el adelanto de la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera A “Luis María Cabezas”, Juventud Urdinarrain venció a Sud América por 2-1, en un encuentro correspondiente a la Zona A.

Gabriel Thea, a los 16 minutos del segundo tiempo, y Bruno Ramírez, a los 22, convirtieron los goles del Liebrero, mientras que, Leonel Cano, descontó para el conjunto azulgrana a los 38.

El arquero local Miguel Lemos, surgido en Sud América, atajó un penal en el primer tiempo, cuando el partido estaba 0 a 0.

La fecha se completa hoy con cinco partidos: Central Entrerriano – Unión del Suburbio y Juventud Unida – Pueblo Nuevo (cancha de Cerro Porteño) por la Zona A, Central Larroque – Independiente, Sarmiento – Deportivo Urdinarrain y La Vencedora – Black River (Estadio Municipal). Todos los encuentros comenzarán a las 16.15 horas en Primera División.

-Posiciones-

Zona A

Juventud Urdinarrain 12

Pueblo Nuevo 7

Sud América 4

Unión del Suburbio 3

Central Entrerriano 1

Zona B

Deportivo Urdinarrain 9

Central Larroque 4

La Vencedora 4

Sarmiento 3

Independiente 2

Black River 1