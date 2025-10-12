FÚTBOL DEPARTAMENTAL
Juventud Urdinarrain le ganó a Sud América en el adelanto y hoy se completa la nueva fecha del Torneo Clausura
Los dirigidos por Miguel Chareun se impusieron anoche como local 2-1 y sumaron su décima victoria en fila. La jornada se cierra esta tarde con cinco partidos.
En el adelanto de la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera A “Luis María Cabezas”, Juventud Urdinarrain venció a Sud América por 2-1, en un encuentro correspondiente a la Zona A.
Gabriel Thea, a los 16 minutos del segundo tiempo, y Bruno Ramírez, a los 22, convirtieron los goles del Liebrero, mientras que, Leonel Cano, descontó para el conjunto azulgrana a los 38.
El arquero local Miguel Lemos, surgido en Sud América, atajó un penal en el primer tiempo, cuando el partido estaba 0 a 0.
La fecha se completa hoy con cinco partidos: Central Entrerriano – Unión del Suburbio y Juventud Unida – Pueblo Nuevo (cancha de Cerro Porteño) por la Zona A, Central Larroque – Independiente, Sarmiento – Deportivo Urdinarrain y La Vencedora – Black River (Estadio Municipal). Todos los encuentros comenzarán a las 16.15 horas en Primera División.
-Posiciones-
Zona A
Juventud Urdinarrain 12
Pueblo Nuevo 7
Sud América 4
Unión del Suburbio 3
Central Entrerriano 1
Sud América 1
Zona B
Deportivo Urdinarrain 9
Central Larroque 4
La Vencedora 4
Sarmiento 3
Independiente 2
Black River 1