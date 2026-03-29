Juventud Urdinarrain se consagró campeón este domingo de la Copa Entre Ríos, organizada por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF), tras imponerse en el resultado global de la final frente a La Florida, de la Liga de Chajarí.

El partido de vuelta, disputado en el estadio Juan Jorge Stauber, tuvo emociones repartidas. Cuando parecía que la primera mitad terminaba en cero, La Florida abrió el marcador a los 42 minutos con un tanto de Fabricio Barragán, tras una jugada que comenzó con un tiro libre largo desde la mitad de cancha de Brian Acevedo y la asistencia del centrodelantero Santiago Pesoa.

En el segundo tiempo, Juventud Urdinarrain reaccionó con orgullo y logró empatar a los 25 minutos gracias a Gabriel Thea, que aprovechó un error defensivo de la visita para poner la igualdad transitoria. Aunque La Florida volvió a adelantarse a los 33 con un gol de Lucas López tras un córner, los minutos finales no modificaron el marcador.

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El pitazo final desató la celebración en el Juan Jorge Stauber: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas festejaron el título histórico para el conjunto albiceleste.

La ceremonia de premiación incluyó la entrega de la copa y medallas a ambos equipos, además de premios en efectivo: $7.000.000 para el campeón y $3.000.000 para el subcampeón, otorgados por Nelson Casis y Federico Almada, presidente y tesorero de la Federación Entrerriana de Fútbol.

Con este resultado, el elenco de Urdinarrain logró su primera consagración en la Copa Entre Ríos y sumó su segundo título fuera de la Liga local, tras el obtenido en el Torneo Federal C en 2018.