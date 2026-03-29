Juventud Urdinarrain tiene la serie muy a su favor tras el 3-0 conseguido como visitante en la ida, en un partido que se destrabó en los primeros minutos del primer tiempo a raíz de la grave lesión del arquero Gastón Colombo. El guardameta debió salir y, ante la falta de un reemplazo natural —insólitamente el conjunto de la Liga de Chajarí no cuenta con otro arquero en el plantel—, el zaguero Jairo Díaz ocupó su lugar bajo los tres palos.

De hecho, para esta revancha, La Florida volverá a tener a Díaz en el arco, ya que Colombo sufrió la rotura de meniscos.

En cuanto al equipo liebrero, el entrenador Miguel Chareun realizaría una sola variante respecto al primer encuentro: el regreso del delantero Gabriel Thea, ya recuperado de un desgarro, en lugar de Nahuel Imas.

La probable formación sería con Miguel Lemos; Luciano Paredes, Robertino Morales, Gastón Quintero y Matías Herrera; Rodrigo Báez, Alexis Bogliacino, Román Arenas y Jorge Palacios; Gabriel Thea y Bruno Ramírez.