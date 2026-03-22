Juventud Urdinarrain afrontará este domingo el partido de ida de la final de la Copa Entre Ríos, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol. El encuentro se disputará desde las 17.30 en el estadio Nuestra Señora de Itatí, en la Colonia Oficial Nº 1, y contará con una cuaterna arbitral de la Liga de Nogoyá. Lautaro Castañola será el juez principal, Miguel Mendieta y Emiliano Castañola los asistentes y Gualberto Ayala el cuarto árbitro.

El conjunto del departamento Gualeguaychú llega a esta instancia en gran forma, tras eliminar en semifinales a Independiente de Villa del Rosario, último campeón, con un contundente global de 8-2 (6-0 en la ida como local y 2-2 en la revancha como visitante).

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Por su parte, La Florida, representante de la Liga de Chajarí, alcanzó la final luego de una serie más pareja: dejó en el camino a Almagro de Concepción del Uruguay en la definición por penales, tras empatar ambos encuentros.

Será una final histórica para ambos, ya que buscarán consagrarse campeones entrerrianos por primera vez. No obstante, Juventud Urdinarrain cuenta con antecedentes a nivel regional, tras haberse quedado con la Región Litoral Sur del extinto Torneo Federal C.

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Además, el Liebrero fue finalista en la edición 2016, instancia en la que cayó ante Ramsar Juniors de Basavilbaso, mientras que La Florida disputará por primera vez una definición por el título.

Para este primer duelo de la serie, el entrenador Miguel Ángel Chareum dispondría la siguiente formación: Miguel Lemos; Luciano Paredes, Robertino Morales, Gastón Quintero y Matías Herrera; Rodrigo Báez, Carlos Peralta, Román Arenas y Jorge Palacios; Bruno Ramírez y Nahuel Imas.

Último antecedente entre ambos

Juventud Urdinarrain y La Florida se vieron las caras en la Supercopa Entre Ríos 2022/23, cuando el destino los cruzó en cuartos de final de la competencia. En aquella oportunidad, el representante de la Liga de Chajarí obtuvo el pase a semifinales tras imponerse 2 a 1 en la ida e igualar 1 a 1 en la revancha.