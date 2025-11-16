Juventud Unida enfrentará, desde las 17 horas y con arbitraje del paranaense Maximiliano Durán, a Parque Sur, en su estadio del barrio Puerto Viejo de la “Histórica”. El equipo de Miguel Fullana llega imbatible a este partido con 9 puntos sobre 9 posibles, con siete goles a favor y ninguno en contra.

El Decano debutó en el torneo con victoria –justamente– ante Parque Sur por 3-0 en “La Vía”, luego derrotó como visitante a Unión y Fraternidad de San Salvador por 2-0 y, el domingo pasado, superó como local a Atlético Villa Elisa 2-0.

Con puntaje ideal, Juventud necesita de una victoria esta tarde para asegurarse –al menos – el segundo puesto de su grupo, a falta de dos fechas, y por consecuente la clasificación. Para ir en busca de ese objetivo de manera anticipada, Fullana hará una sola modificación obligada: Luciano Pizarro en lugar del lesionado Facundo Britos.

Por otra parte, el marcador central Jerónimo Ávalos purgó con la fecha de suspensión, tras la expulsión en San Salvador, pero la buena actuación de Federico Labaroni, con gol incluido, en la última fecha, lo relegará al banco de suplentes.

En definitiva, la alineación titular de Juventud sería con: César Horst en el arco; Nicolás Trejo, Labaroni, Damián Zadel y Federico López en el fondo; Joaquín Acevedo, Santiago Benítez, Pizarro y Sergio Olano en la mitad de cancha; Marcelo Olivera y Luis Felipe Rivarola en la delantera.

Por su lado, Parque Sur hilvanó dos victorias seguidas, después del traspié en Gualeguaychú, y se ubica segundo en la zona 3 con 6 puntos, los mismos que Atlético Villa Elisa, pero con un partido menos.

Los sureños, que nunca le ganaron a Juventud en cuatro enfrentamientos por el Regional Amateur, saben que una victoria o incluso un empate los dejará bien posicionados en su afán por clasificarse entre los dos primeros a la próxima instancia.

El Dato

En el otro partido de la zona, Atlético Villa Elisa goleó como visitante a Unión y Fraternidad por 7 a 2, en un encuentro disputado el viernes por la noche en el estadio “Florentino Joannas”. Con ese revés, los de San Salvador –que la próxima fecha vendrán a Gualeguaychú– quedaron sin posibilidad de avanzar a la siguiente instancia.