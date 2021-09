Juventud visita a Douglas Haig en la mañana del domingo

La probable de Juventud sería con Lucas De León; Nicolás Trejo, Guillermo Saliadarre, Lautaro Brienzo, Ignacio Abraham; Juan Fernando Alfaro, Gonzalo Saucedo; Juan Luis Alfaro, Valentín Corvalán; Exequiel Fiorotto y Renzo Reynaga.

Douglas llega tocado tras perder con Boca Unidos y sumar la décima derrota se encuentra en el sótano de la tabla.

El once de Pergamino sería con Tantoni; Chávez, Fedorco, Flores y Torres; Súarez, Seratto, Toscano; Caballuci; Llanos y Dragi.

Triunfo del puntero

Gimnasia y Tiro de Salta se impuso en calidad de visitante a Gimnasia de Concepción del Uruguay por 1 a 0, marcando el único tanto del “Albiceleste” Matías Birge. El conjunto salteño quedó como único líder de la zona B, hasta que juegue Racing de Córdoba.

El resto de los partidos

La fecha 21 arranca a las 11:00, Douglas Haig vs. Juventud Unida, continúa con Crucero del Norte de Misiones vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo; mismo horario para Racing de Córdoba vs. Sarmiento de Resistencia,y Sportivo Las Parejas vs. Boca Unidos de Corrientes. A las 18:30, Chaco For Ever vs. Sportivo Belgrano de San Francisco y las 19:00, Central Norte de Salta vs. Defensores de Pronunciamiento.

Tabla de Posiciones

Gimnasia y Tiro 42

Racing de Córdoba 39

Central Norte de Salta 31

Chaco For Ever 29

Boca Unidos 24

Sportivo Las Parejas 24

Sarmiento de Resistencia 24

Unión de Sunchales 23

Defensores de Pronunciamiento 23

Juventud Unida 22

Defensores de Belgrano 21

Gimnasia de Concepción del Uruguay 21

Sportivo Belgrano 18

Crucero del Norte 17

Douglas Haig 16