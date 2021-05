Juventud visita a Gimnasia en el clásico de la Costa del Uruguay

El Albiceleste suma dos puntos de doce posibles. Sendos empates en casa ante Central Norte y frente a Racing de Córdoba en su última presentación; mientras que jugando fuera de la “Vía” acumula dos derrotas.

En la última presentación, el Juve dejó una buena imagen y debió quedarse con los tres puntos, ya que llegó en varias ocasiones y transformó en figura al arquero rival. En la semana, con el ánimo un poco más elevado, hizo fútbol imponiéndose el elenco titular al suplente por 2 a 0, con dos conquistas de Renzo Reynaga, quien ha sido el mejor en este arranque de torneo.

El supuesto 11 de Acosta sería el mismo que empató ante los cordobeses. Es decir, con De León; Amarillo, Trejo, Brienzo y Abraham en el fondo; Saucedo y Juan Fernando Alfaro en el doble cinco, Vargas y Pereyra en los costados; y Parada y Reynaga en la ofensiva.

Bajas

Lucas Exequiel Fiorotto padece una fuerte contractura, se limitó a trotar alrededor de la cancha y de hacer ejercicios específicos por lo cual no sería de la partida este fin de semana; mientras que el defensa Ricardo Villalba se retiró del entrenamiento de jueves con gestos de dolor.

El rival

Por su parte, Hernán Orcellet dispondría dos cambios en Gimnasia: Franco González por Eric Rodas y Juan Manuel Rodríguez por Emiliano Agustín García.

En consecuencia, el Lobo iría con Eduardo Flores Oriques; Rafael Ríos, Matías Isidoro Presentado, Emilio Lazza y Roque González; Franco González, Juan Carlos Ardetti, Agustín Favre y Juan Manuel Rodríguez; Rubén Tarasco y Martín Schlottauer.

El resto de la fecha 5

Ayer Crucero del Norte 0 Defensores de Pronunciamiento 0

15.30 Racing de Córdoba vs Gimnasia y Tiro de Salta

15.30 Unión de Sunchales vs Defensores de Villa Ramallo

15.30 Douglas Haig vs Boca Unidos

15.45 Chaco For Ever vs Sarmiento de Resistencia

16.30 Central Norte vs Sportivo Belgrano

Libre: Sportivo Las Parejas

Tabla de Posiciones

Chaco For Ever 8

Sportivo Belgrano 8

Racing de Córdoba 8

Defensores de Villa Ramallo 7

Gimnasia y Tiro de Salta 6

Crucero del Norte 7

Gimnasia de Uruguay 6

Boca Unidos 5

Central Norte de Salto 4

Douglas Haig 3

Unión de Sunchales 3

Defensores de Pronunciamiento 3

Sarmiento de Resistencia 2

Juventud Unida 2

Sportivo Las Parejas 1